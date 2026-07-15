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"Давай слетаем на самолете". Необычные идеи для свидания в Барнауле

Все из них можно реализовать по доступным ценам

15 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Барнауле появляется множество новых предложений для влюбленных пар, позволяющих провести время не только романтично, но и необычно. Amic.ru собрал топ интересных идей для свиданий. 

Полет на самолете

Жителям города предлагают совершить авиапрогулку над Барнаулом. Теперь они могут посмотреть на Нагорный парк и набережную с высоты облаков. 

Самолет для свиданий / Фото: "Авито"

Прайс-лист: 

  • полет на самолете Remos GX вокруг аэродрома Гелион (1 пассажир, 15 мин.) — от 7500 рублей;
  • полет на самолете Remos GX Гелион — Новый мост — Гелион (1 пассажир, 15 мин.) — 10 000 рублей;
  • фотосессия с самолетом Remos GX (1 час) —  2500 рублей; 
  • полет на самолете вокруг всего Барнаула и окрестностей (1 пассажир, 1 час) — 30 000 рублей;
  • полет на самолете Remos GX (1 пассажир, 45 мин.) — 22 500 рублей. 

Путешествие на плоту

Аренда плота / Фото: "Авито"

Если в детстве вы мечтали построить плот и переплыть на нем местное озеро или реку, у вас есть шанс сделать это во взрослом возрасте. Хотя создавать судно самим не придется: вам предоставят один из двух на выбор.

Плоты 2025 года выпуска, у желающих есть выбор места стоянки. 

Аренда стоит от 1,5 тыс. рублей в час. Минимальное время заказа — три часа. Нужно будет внести предоплату. У организаторов этого вида отдыха от одного до трех лет опыта работы в сфере предоставления подобных услуг. 

Фильм под открытым небом 

У барнаульцев также есть возможность арендовать крышу, чтобы организовать ужин или провести киновечер под открытым небом. 

Киновечер под открытым небом / Фото: "Авито"

Прайс-лист: 

  • аренда кpыши (1 час) — 3000 рублей;
  • свидание на кpышe — от 4000 рублей;
  • фотосессия — 3000 рублей;
  • кинопоказ на кpышe — от 1000 рублей.

Аренда лофта

Для любителей видеоигр и тех, кто привык смотреть фильмы на уютном диване, предлагают арендовать лофт за 900 рублей. 

В стоимость входит помещение вместимостью до десяти человек, просторный диван, столы и зеркало, РlаyStаtiоn 5 с большим выбором игр и двумя джойстиками + гигантский плазменный телевизор, настольные игры, а также чай со сладостями и посуда для закусок. 

Лофт для аренды / Фото: "Авито"

Поездка на багги

Если вы хотите провести время экстремально и прокатиться с ветерком, можно взять напрокат багги и поездить по дорожкам в сосновом бору. 

Один багги рассчитан на двух человек, всего в наличии три единицы техники. Прогулка длительностью 1,5 часа стоит 5 тыс. рублей.

Прокат багги / Фото: "Авито"

Организаторы с опытом от одного до трех лет предлагают: 

  • полнoценное oбучениe нa меcтe (пpава не нужны);
  • мaршpуты paзнoй cлoжнocти по лесу;
  • мoжнo кaтатьcя бoльшой компанией, большой выбор техники;
  • новая экипировка входит в стоимость;
  • сопровождение опытными инструкторами;
  • катание детей от 5 лет;
  • яркие эмоции для вас, ваших друзей и семьи;
  • фотографии и видео на память с каждой поездки.

Прогулка на катере

Пока лето радует водной гладью Оби, стоит не упустить шанс прокатиться на судне вместе с родными. В Барнауле предлагают арендовать катер Bаyliner 2052 Сapri вместимocтью до четырех челoвeк. В услугу (по желанию) могут входить купaниe, фотосессия, pыбaлка или пикник. Минимальное время аренды — один час. Время купания и остановки предоставляется в подарок.

Стоимость одного часа прогулки — 8 тыс. рублей. 

Прогулка на катере / Фото: "Авито"

Конные прогулки

Если вы любите животных и хотели бы почувствовать себя казаком или английским аристократом, то конные прогулки — для вас. Одночасовое катание на лошадях в Барнауле предлагают за 1,5 тыс. рублей. 

Конная прогулка / Фото: "Авито"

Барнаул отдых и развлечения
       

Комментарии 5

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Мусик

14:17:05 15-07-2026

предлагаемые варианты - так себе, режим экономичный.

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Шинник

14:46:24 15-07-2026

Мусик (14:17:05 15-07-2026) на первой картинке - два хлопца на свиданке? ничёсебетак!

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Гость

15:08:50 15-07-2026

Шинник (14:46:24 15-07-2026) ... да...не нравятся мне женщины с короткими стрижками.. если еще и форм нет - можно спутать с мужиком

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Мусик

15:14:17 15-07-2026

Гость (15:08:50 15-07-2026) да...не нравятся мне женщины с короткими стрижками.. если ещ... нафиг такие сюрпризы
так и инфарктом можно обзавестись

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Гость

15:51:57 15-07-2026

Все из них можно реализовать по доступным ценам/// Полет над Барнаулом для 2х = 60к, вот это доступная цена))

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