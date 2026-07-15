"Давай слетаем на самолете". Необычные идеи для свидания в Барнауле
Все из них можно реализовать по доступным ценам
15 июля 2026, 14:00, ИА Амител
В Барнауле появляется множество новых предложений для влюбленных пар, позволяющих провести время не только романтично, но и необычно. Amic.ru собрал топ интересных идей для свиданий.
Полет на самолете
Жителям города предлагают совершить авиапрогулку над Барнаулом. Теперь они могут посмотреть на Нагорный парк и набережную с высоты облаков.
Прайс-лист:
- полет на самолете Remos GX вокруг аэродрома Гелион (1 пассажир, 15 мин.) — от 7500 рублей;
- полет на самолете Remos GX Гелион — Новый мост — Гелион (1 пассажир, 15 мин.) — 10 000 рублей;
- фотосессия с самолетом Remos GX (1 час) — 2500 рублей;
- полет на самолете вокруг всего Барнаула и окрестностей (1 пассажир, 1 час) — 30 000 рублей;
- полет на самолете Remos GX (1 пассажир, 45 мин.) — 22 500 рублей.
Путешествие на плоту
Если в детстве вы мечтали построить плот и переплыть на нем местное озеро или реку, у вас есть шанс сделать это во взрослом возрасте. Хотя создавать судно самим не придется: вам предоставят один из двух на выбор.
Плоты 2025 года выпуска, у желающих есть выбор места стоянки.
Аренда стоит от 1,5 тыс. рублей в час. Минимальное время заказа — три часа. Нужно будет внести предоплату. У организаторов этого вида отдыха от одного до трех лет опыта работы в сфере предоставления подобных услуг.
Фильм под открытым небом
У барнаульцев также есть возможность арендовать крышу, чтобы организовать ужин или провести киновечер под открытым небом.
Прайс-лист:
- аренда кpыши (1 час) — 3000 рублей;
- свидание на кpышe — от 4000 рублей;
- фотосессия — 3000 рублей;
- кинопоказ на кpышe — от 1000 рублей.
Аренда лофта
Для любителей видеоигр и тех, кто привык смотреть фильмы на уютном диване, предлагают арендовать лофт за 900 рублей.
В стоимость входит помещение вместимостью до десяти человек, просторный диван, столы и зеркало, РlаyStаtiоn 5 с большим выбором игр и двумя джойстиками + гигантский плазменный телевизор, настольные игры, а также чай со сладостями и посуда для закусок.
Поездка на багги
Если вы хотите провести время экстремально и прокатиться с ветерком, можно взять напрокат багги и поездить по дорожкам в сосновом бору.
Один багги рассчитан на двух человек, всего в наличии три единицы техники. Прогулка длительностью 1,5 часа стоит 5 тыс. рублей.
Организаторы с опытом от одного до трех лет предлагают:
- полнoценное oбучениe нa меcтe (пpава не нужны);
- мaршpуты paзнoй cлoжнocти по лесу;
- мoжнo кaтатьcя бoльшой компанией, большой выбор техники;
- новая экипировка входит в стоимость;
- сопровождение опытными инструкторами;
- катание детей от 5 лет;
- яркие эмоции для вас, ваших друзей и семьи;
- фотографии и видео на память с каждой поездки.
Прогулка на катере
Пока лето радует водной гладью Оби, стоит не упустить шанс прокатиться на судне вместе с родными. В Барнауле предлагают арендовать катер Bаyliner 2052 Сapri вместимocтью до четырех челoвeк. В услугу (по желанию) могут входить купaниe, фотосессия, pыбaлка или пикник. Минимальное время аренды — один час. Время купания и остановки предоставляется в подарок.
Стоимость одного часа прогулки — 8 тыс. рублей.
Конные прогулки
Если вы любите животных и хотели бы почувствовать себя казаком или английским аристократом, то конные прогулки — для вас. Одночасовое катание на лошадях в Барнауле предлагают за 1,5 тыс. рублей.
14:17:05 15-07-2026
предлагаемые варианты - так себе, режим экономичный.
14:46:24 15-07-2026
Мусик (14:17:05 15-07-2026) на первой картинке - два хлопца на свиданке? ничёсебетак!
15:08:50 15-07-2026
Шинник (14:46:24 15-07-2026) ... да...не нравятся мне женщины с короткими стрижками.. если еще и форм нет - можно спутать с мужиком
15:14:17 15-07-2026
Гость (15:08:50 15-07-2026) да...не нравятся мне женщины с короткими стрижками.. если ещ... нафиг такие сюрпризы
так и инфарктом можно обзавестись
15:51:57 15-07-2026
Все из них можно реализовать по доступным ценам/// Полет над Барнаулом для 2х = 60к, вот это доступная цена))