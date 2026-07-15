"Давай слетаем на самолете". Необычные идеи для свидания в Барнауле

Все из них можно реализовать по доступным ценам

15 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Барнауле появляется множество новых предложений для влюбленных пар, позволяющих провести время не только романтично, но и необычно. Amic.ru собрал топ интересных идей для свиданий.

Полет на самолете

Жителям города предлагают совершить авиапрогулку над Барнаулом. Теперь они могут посмотреть на Нагорный парк и набережную с высоты облаков.

Самолет для свиданий / Фото: "Авито"

Прайс-лист:

полет на самолете Remos GX вокруг аэродрома Гелион (1 пассажир, 15 мин.) — от 7500 рублей;

полет на самолете Remos GX Гелион — Новый мост — Гелион (1 пассажир, 15 мин.) — 10 000 рублей;

фотосессия с самолетом Remos GX (1 час) — 2500 рублей;

полет на самолете вокруг всего Барнаула и окрестностей (1 пассажир, 1 час) — 30 000 рублей;

полет на самолете Remos GX (1 пассажир, 45 мин.) — 22 500 рублей.

Путешествие на плоту

Аренда плота / Фото: "Авито"

Если в детстве вы мечтали построить плот и переплыть на нем местное озеро или реку, у вас есть шанс сделать это во взрослом возрасте. Хотя создавать судно самим не придется: вам предоставят один из двух на выбор.

Плоты 2025 года выпуска, у желающих есть выбор места стоянки.

Аренда стоит от 1,5 тыс. рублей в час. Минимальное время заказа — три часа. Нужно будет внести предоплату. У организаторов этого вида отдыха от одного до трех лет опыта работы в сфере предоставления подобных услуг.

Фильм под открытым небом

У барнаульцев также есть возможность арендовать крышу, чтобы организовать ужин или провести киновечер под открытым небом.

Киновечер под открытым небом / Фото: "Авито"

Прайс-лист:

аренда кpыши (1 час) — 3000 рублей;

свидание на кpышe — от 4000 рублей;

фотосессия — 3000 рублей;

кинопоказ на кpышe — от 1000 рублей.

Аренда лофта

Для любителей видеоигр и тех, кто привык смотреть фильмы на уютном диване, предлагают арендовать лофт за 900 рублей.

В стоимость входит помещение вместимостью до десяти человек, просторный диван, столы и зеркало, РlаyStаtiоn 5 с большим выбором игр и двумя джойстиками + гигантский плазменный телевизор, настольные игры, а также чай со сладостями и посуда для закусок.

Лофт для аренды / Фото: "Авито"

Поездка на багги

Если вы хотите провести время экстремально и прокатиться с ветерком, можно взять напрокат багги и поездить по дорожкам в сосновом бору.

Один багги рассчитан на двух человек, всего в наличии три единицы техники. Прогулка длительностью 1,5 часа стоит 5 тыс. рублей.

Прокат багги / Фото: "Авито"

Организаторы с опытом от одного до трех лет предлагают:

полнoценное oбучениe нa меcтe (пpава не нужны);

мaршpуты paзнoй cлoжнocти по лесу;

мoжнo кaтатьcя бoльшой компанией, большой выбор техники;

новая экипировка входит в стоимость;

сопровождение опытными инструкторами;

катание детей от 5 лет;

яркие эмоции для вас, ваших друзей и семьи;

фотографии и видео на память с каждой поездки.

Прогулка на катере

Пока лето радует водной гладью Оби, стоит не упустить шанс прокатиться на судне вместе с родными. В Барнауле предлагают арендовать катер Bаyliner 2052 Сapri вместимocтью до четырех челoвeк. В услугу (по желанию) могут входить купaниe, фотосессия, pыбaлка или пикник. Минимальное время аренды — один час. Время купания и остановки предоставляется в подарок.

Стоимость одного часа прогулки — 8 тыс. рублей.

Прогулка на катере / Фото: "Авито"

Конные прогулки

Если вы любите животных и хотели бы почувствовать себя казаком или английским аристократом, то конные прогулки — для вас. Одночасовое катание на лошадях в Барнауле предлагают за 1,5 тыс. рублей.

Конная прогулка / Фото: "Авито"