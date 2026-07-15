Российским мясом и молоком могут начать снабжать курорты Кабо-Верде

Для отечественных производителей это может стать перспективным направлением экспорта

15 июля 2026, 13:57, ИА Амител

Мясо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские производители мясной и молочной продукции получили возможность выйти на рынок Кабо-Верде. Россельхознадзор подготовил санитарные требования для поставок продукции животного происхождения в островное государство, что позволит отечественным предприятиям претендовать на экспорт после выполнения необходимых условий.

Как сообщает "Shot Проверка", речь идет о поставках говядины, свинины, мяса птицы, субпродуктов, молока и продукции их переработки. Опубликованные требования определяют ветеринарные и санитарные условия, которым должны соответствовать российские предприятия для выхода на рынок Кабо-Верде.

По оценкам отраслевых экспертов, для российских производителей это может стать перспективным направлением экспорта. Кабо-Верде самостоятельно обеспечивает лишь около 20% своих потребностей в продовольствии, поэтому значительную часть продуктов страна закупает за рубежом.

Одними из основных потенциальных покупателей российской продукции могут стать гостиницы и крупные туристические комплексы архипелага. Туристическая отрасль играет ключевую роль в экономике Кабо-Верде, а большинство крупных отелей работают по системе "все включено", что требует стабильных поставок сертифицированных продуктов питания.

В прошлом году гостиницы островного государства приняли рекордные 1,25 млн туристов, большинство из которых составили иностранные путешественники. Именно поэтому рынок общественного питания и гостиничного бизнеса остается одним из крупнейших потребителей импортного продовольствия.

Сейчас значительную часть продовольственного импорта Кабо-Верде обеспечивают европейские страны. По данным экспертов, около четверти всех поставок приходится на Португалию, которая считается одним из крупнейших торговых партнеров архипелага.

Если российские предприятия смогут выполнить все необходимые требования и пройти предусмотренные процедуры допуска, они получат возможность конкурировать за часть этого рынка.

В последнее время Кабо-Верде стало заметно чаще появляться в информационной повестке и в России. Ранее сообщалось, что после успешного выступления национальной футбольной сборной интерес россиян к островному государству резко вырос. Количество поисковых запросов о Кабо-Верде увеличилось примерно в 40 раз, а число запросов, связанных с перелетами и отдыхом на архипелаге, также значительно выросло.