Российским мясом и молоком могут начать снабжать курорты Кабо-Верде
Для отечественных производителей это может стать перспективным направлением экспорта
15 июля 2026, 13:57, ИА Амител
Российские производители мясной и молочной продукции получили возможность выйти на рынок Кабо-Верде. Россельхознадзор подготовил санитарные требования для поставок продукции животного происхождения в островное государство, что позволит отечественным предприятиям претендовать на экспорт после выполнения необходимых условий.
Как сообщает "Shot Проверка", речь идет о поставках говядины, свинины, мяса птицы, субпродуктов, молока и продукции их переработки. Опубликованные требования определяют ветеринарные и санитарные условия, которым должны соответствовать российские предприятия для выхода на рынок Кабо-Верде.
По оценкам отраслевых экспертов, для российских производителей это может стать перспективным направлением экспорта. Кабо-Верде самостоятельно обеспечивает лишь около 20% своих потребностей в продовольствии, поэтому значительную часть продуктов страна закупает за рубежом.
Одними из основных потенциальных покупателей российской продукции могут стать гостиницы и крупные туристические комплексы архипелага. Туристическая отрасль играет ключевую роль в экономике Кабо-Верде, а большинство крупных отелей работают по системе "все включено", что требует стабильных поставок сертифицированных продуктов питания.
В прошлом году гостиницы островного государства приняли рекордные 1,25 млн туристов, большинство из которых составили иностранные путешественники. Именно поэтому рынок общественного питания и гостиничного бизнеса остается одним из крупнейших потребителей импортного продовольствия.
Сейчас значительную часть продовольственного импорта Кабо-Верде обеспечивают европейские страны. По данным экспертов, около четверти всех поставок приходится на Португалию, которая считается одним из крупнейших торговых партнеров архипелага.
Если российские предприятия смогут выполнить все необходимые требования и пройти предусмотренные процедуры допуска, они получат возможность конкурировать за часть этого рынка.
В последнее время Кабо-Верде стало заметно чаще появляться в информационной повестке и в России. Ранее сообщалось, что после успешного выступления национальной футбольной сборной интерес россиян к островному государству резко вырос. Количество поисковых запросов о Кабо-Верде увеличилось примерно в 40 раз, а число запросов, связанных с перелетами и отдыхом на архипелаге, также значительно выросло.
14:20:00 15-07-2026
своих пенсий не докормим - зато выпендримся перед КВерде.
пусть тогда 100 путевок барнаульским пенсионерам выдают, чтобы всё включено. пусть подзагорят.
14:47:44 15-07-2026
Мусик (14:20:00 15-07-2026) своих пенсий не докормим - зато выпендримся перед КВерде.
16:18:33 15-07-2026
Качественные продукты из Свтофора в Кабо Верде!!!
16:31:35 15-07-2026
Написано в СМИ, что говядина подорожала нам 15%.Сейчас с поставками в какую-то даль ,не очень светлую для большинства россиян, явно говядина ещё более подорожает.Хоть бы на куру и свинину при этом снижали цены.
16:43:03 15-07-2026
Молоко 1 литр - 96 р.
Говядина 1 кг. 360 р.
* Кабо-Верде
16:56:33 15-07-2026
Уже не могут (16:43:03 15-07-2026) Молоко 1 литр - 96 р.Говядина 1 кг. 360 р. * Кабо-В... Это где ж вы говядину за 360 р. берете не в Кабо-Верде ли, поделитесь информацией
18:59:28 15-07-2026
Гость (16:56:33 15-07-2026) Это где ж вы говядину за 360 р. берете не в Кабо-Верде ли, п... Это цены в Кабо-Верде на данную продукцию - читайте внимательно и думайте, думайте морща лоб, какую цену наши экспортеры должны выставить на свою продукцию, учитывая логистические затраты на доставку.
16:44:11 15-07-2026
я против. снижайте цены насыщайте СОВЙ рынок и своих людей кормите
16:53:09 15-07-2026
И мясо вывезут, и цены поднимут. И не только на мясо.
17:25:25 15-07-2026
Наверняка очень выгодное сотрудничество !