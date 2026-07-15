НОВОСТИПогода в Барнауле

Продлили. Аномально жаркая погода задержится на Алтае почти до конца июля

В некоторых районах края ожидается до +35 градусов

15 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Ai / amic.ru
Жара в городе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Ai / amic.ru

В Алтайском крае в период с 16 по 22 июля местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр. Напомним, согласно предыдущему прогнозу жара должна была отступить 17 июля, так что, судя по всему, она задержится еще на неделю.

Алтайский край

Днем 16 июля. Температура +30...+35 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью 17 июля. Температура +16...+21 градус. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с. 

Днем 17 июля. Температура +27...+32 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. 

Ночью 18 июля. Температура +15...+20 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем 18 июля. Температура +29...+34 градуса, по северо-востоку +23...+28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Барнаул

Днем 16 июля. Температура +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. 

Ночью 17 июля. Температура +16...+18 градусов. В конце ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Днем 17 июля. Температура +28...+30 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8–13 м/с. 

Ночью 18 июля. Температура +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с.

Днем 18 июля. Температура +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5–10 м/с.

Фермер в поле / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 6

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Мусик

14:12:22 15-07-2026

нормальная погода.
то им жарко, то им холодно... то ОТ дорогой, то платят мало...
смиритесь успокойтесь и будьте счастливы!

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Гость

15:06:31 15-07-2026

Мусик (14:12:22 15-07-2026) нормальная погода.то им жарко, то им холодно... то ОТ до... Спасибо!

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Гость

14:52:47 15-07-2026

А Элен отопление включите!

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Гость

15:02:22 15-07-2026

Ничего аномального нет,нормальное жаркое лето

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Ирина

16:34:17 15-07-2026

Да сколько можно уже так жарить ! Каждый день невыносимо , тяжело жарко , духовка ! Никогда такого не было в Алтайском крае ( всегда были свежие дни ! А что сейчас происходит , какое это климатеческое оружие или эксперимент !

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Гость

17:29:02 15-07-2026

Ирина (16:34:17 15-07-2026) Да сколько можно уже так жарить ! Каждый день невыносимо , т... По ночам-то холодно. Нифига не юга, где ровная суточная температура. Ночевать в парке на скамейке только бухим, и то под утро колотун от холода и от бодуна.

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