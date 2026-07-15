В некоторых районах края ожидается до +35 градусов

15 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Ai / amic.ru

В Алтайском крае в период с 16 по 22 июля местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр. Напомним, согласно предыдущему прогнозу жара должна была отступить 17 июля, так что, судя по всему, она задержится еще на неделю.

Алтайский край

Днем 16 июля. Температура +30...+35 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью 17 июля. Температура +16...+21 градус. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем 17 июля. Температура +27...+32 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью 18 июля. Температура +15...+20 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем 18 июля. Температура +29...+34 градуса, по северо-востоку +23...+28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Барнаул

Днем 16 июля. Температура +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.

Ночью 17 июля. Температура +16...+18 градусов. В конце ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Днем 17 июля. Температура +28...+30 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.

Ночью 18 июля. Температура +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с.

Днем 18 июля. Температура +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5–10 м/с.