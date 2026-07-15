Продлили. Аномально жаркая погода задержится на Алтае почти до конца июля
В некоторых районах края ожидается до +35 градусов
15 июля 2026, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае в период с 16 по 22 июля местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр. Напомним, согласно предыдущему прогнозу жара должна была отступить 17 июля, так что, судя по всему, она задержится еще на неделю.
Алтайский край
Днем 16 июля. Температура +30...+35 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Ночью 17 июля. Температура +16...+21 градус. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем 17 июля. Температура +27...+32 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Ночью 18 июля. Температура +15...+20 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем 18 июля. Температура +29...+34 градуса, по северо-востоку +23...+28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Барнаул
Днем 16 июля. Температура +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.
Ночью 17 июля. Температура +16...+18 градусов. В конце ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.
Днем 17 июля. Температура +28...+30 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.
Ночью 18 июля. Температура +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с.
Днем 18 июля. Температура +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5–10 м/с.
14:12:22 15-07-2026
нормальная погода.
то им жарко, то им холодно... то ОТ дорогой, то платят мало...
смиритесь успокойтесь и будьте счастливы!
15:06:31 15-07-2026
Мусик (14:12:22 15-07-2026) нормальная погода.то им жарко, то им холодно... то ОТ до... Спасибо!
14:52:47 15-07-2026
А Элен отопление включите!
15:02:22 15-07-2026
Ничего аномального нет,нормальное жаркое лето
16:34:17 15-07-2026
Да сколько можно уже так жарить ! Каждый день невыносимо , тяжело жарко , духовка ! Никогда такого не было в Алтайском крае ( всегда были свежие дни ! А что сейчас происходит , какое это климатеческое оружие или эксперимент !
17:29:02 15-07-2026
Ирина (16:34:17 15-07-2026) Да сколько можно уже так жарить ! Каждый день невыносимо , т... По ночам-то холодно. Нифига не юга, где ровная суточная температура. Ночевать в парке на скамейке только бухим, и то под утро колотун от холода и от бодуна.