В России оптовые цены на свинину упали на 15–22%
Текущая динамика может оказать влияние на розничные цены в среднесрочной перспективе
04 мая 2026, 16:00, ИА Амител
В период с 20 по 26 апреля произошло значительное падение оптовых цен на свинину на российском рынке. По информации от компании NTech, цены снизились на 15–22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут "Известия".
«Средняя стоимость полутуши свинины 2-й категории уменьшилась на 15% и составила 188 рублей за килограмм. Окорок также подешевел на 18% — его цена опустилась до 232 рублей. Лопатка стала доступнее на 17% и стоит теперь 230 рублей. Грудинка потеряла в цене 22% и оценивается в 195 рублей», - сообщает компания.
Эксперты объясняют это падение цен увеличением производства свинины в начале года. Светлана Трофимова, заместитель генерального директора ГК "Агропромкомплектация" по животноводству, отметила, что осторожность в расходах со стороны потребителей также внесла свой вклад. Трофимова подчеркнула значительное влияние изменений в спросе и предложении на ценообразование свинины.
Кроме того, рост импорта свинины из Бразилии, который увеличился втрое в начале года, добавил предложения на российском рынке. Несмотря на снижение цен, свинина для многих остается дорогим продуктом, что, по мнению экспертов, стимулирует рост спроса на более доступную курицу.
16:35:53 04-05-2026
Прекрасная новость! Аграрный регион, значит в крае, так понимаю, будет самая дешевая свинина?
16:42:06 04-05-2026
Это означает, что розничные цены не поменяются точно, а скорее всего поднимутся. У перекупов и продавцов прибыль увеличится. Цены на всё у нас в магазинах самодостаточные - всегда растут.
16:51:11 04-05-2026
Упали цены где -в кремлевской столовой? Ну так надо и писать а не фантазировать.
17:56:56 04-05-2026
Бред какой то! В магазине, нефть растет цены растут, нефть падает цены растут. Какой дурак поверит этим слухам, что пишут Известия?
18:14:36 04-05-2026
