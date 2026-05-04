Текущая динамика может оказать влияние на розничные цены в среднесрочной перспективе

04 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Свинина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В период с 20 по 26 апреля произошло значительное падение оптовых цен на свинину на российском рынке. По информации от компании NTech, цены снизились на 15–22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут "Известия".

«Средняя стоимость полутуши свинины 2-й категории уменьшилась на 15% и составила 188 рублей за килограмм. Окорок также подешевел на 18% — его цена опустилась до 232 рублей. Лопатка стала доступнее на 17% и стоит теперь 230 рублей. Грудинка потеряла в цене 22% и оценивается в 195 рублей», - сообщает компания.

Эксперты объясняют это падение цен увеличением производства свинины в начале года. Светлана Трофимова, заместитель генерального директора ГК "Агропромкомплектация" по животноводству, отметила, что осторожность в расходах со стороны потребителей также внесла свой вклад. Трофимова подчеркнула значительное влияние изменений в спросе и предложении на ценообразование свинины.

Кроме того, рост импорта свинины из Бразилии, который увеличился втрое в начале года, добавил предложения на российском рынке. Несмотря на снижение цен, свинина для многих остается дорогим продуктом, что, по мнению экспертов, стимулирует рост спроса на более доступную курицу.

