"Почта России" запустила подписку на газеты и журналы для бизнеса

Теперь и корпоративным клиентам стала доступна подписка на печатные издания

10 августа 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJcwazu

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Почта России запустила сервис подписки на газеты и журналы для юридических лиц. Теперь компании могут оформить подписку для офисов и сотрудников онлайн через личный кабинет "Почта.Бизнес". Первым регионом запуска нового сервиса стала Москва, в дальнейшем услуга появится и в других регионах России.

Ранее оформить подписку через Почту России могли только физические лица. Теперь юридические лица могут выбрать необходимые газеты и журналы, подписаться на них и управлять услугой в едином цифровом кабинете. Корпоративная подписка особенно актуальна для компаний, которым важно регулярно получать деловые, отраслевые и общественно-политические издания, следить за изменениями законодательства, налоговой повесткой и тенденциями в своей сфере.

"Бизнесу важно иметь доступ к актуальной информации, в том числе следить за изменениями в разных сферах. Сначала мы протестировали новый сервис в Москве. Пилот показал хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать проект. Рассчитываем, что предприниматели по всей стране смогут оценить удобство корпоративной подписки", — рассказала руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России Яна Шепелева.

Печатные издания по-прежнему востребованы по всей стране, отмечает отмечает заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов. Через инфраструктуру Почты России ежегодно проходит более 300 млн экземпляров газет и журналов. Сеть Почты охватывает более 100 тысяч населенных пунктов и включает около 40 тысяч отделений, что позволяет доставлять печатные издания в том числе в небольшие и удаленные города и села.

Корпоративная подписка стала частью цифровой платформы "Почта.Бизнес". Благодаря единой оферте пользователи платформы получают доступ более чем к 120 услугам компании. Предприниматель может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету. Сегодня сервисами Почты России активно пользуются более 200 тысяч предпринимателей. Ежемесячно к ним присоединяются от 3 000 до 4 000 новых бизнес-клиентов.

АО "Почта России" (ИНН: 7724490000)

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