Сенатор назвала неполным семьи, в которых меньше трех детей
По словам Ольги Ковитиди, материальное благополучие придет само, когда будет много детей
12 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала неполными семьи, в которых меньше трех детей. В пример она привела Рамзана Кадырова, у которого их 12.
"Кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придет тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка", – заявила она в интервью радио Sputnik.
Также отметила, что "Россия сможет встать на ноги только тогда, когда население станет больше", а мужчины перестанут ходить в спортзалы и салоны красоты и начнут зарабатывать деньги.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети, которых должно быть минимум трое.
08:03:10 12-07-2024
А у самой сколько детей?
09:38:02 12-07-2024
Гость (08:03:10 12-07-2024) А у самой сколько детей? ... двое :)
08:14:31 12-07-2024
неделя взбалмошных депутатов и сенаторов - там магнитные бури?
08:35:14 12-07-2024
А она неполноценна.
08:51:28 12-07-2024
Работать-то когда?
08:53:28 12-07-2024
Какие же они идиоты, оторванные от реальной жизни.
П. С. А у рамзана дети от разных женщин.
09:02:12 12-07-2024
Гость из будущего (08:53:28 12-07-2024) Какие же они идиоты, оторванные от реальной жизни. П. С.... Так ему положено многоженство жеж. А то, что это не соответствует законам РФ - так тем хуже для РФ. И да, у самой мадам детей двое, что как бэ намекает на ее неполноценность.
09:27:54 12-07-2024
Какой господь то?
Рамазану Аллах дал, не стоит путать
10:21:02 12-07-2024
Гость (09:27:54 12-07-2024) Какой господь то?Рамазану Аллах дал, не стоит путать ... А что в кремле теперь Аллах сидит?
09:29:00 12-07-2024
Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка",
Неплохо бы,чтобы ещё дал мясца,картошки,капусты,макарошек разных и круп.
Опять же,не голышом ему ходить- одежды и обувки на 4 разных сезона подать.И жить чтобы не в неотапливаемом шалаше-не Африка у нас. Да много ещё чего требуется от Бога полноценной семье.
09:44:57 12-07-2024
Жаль страну, в депутатах у которой такие фрики, как Милонов и Останина, и эта, гречанка.
10:26:12 12-07-2024
А у рамзана разве сначала 12 детей получилось, а потом только благополучие? По-моему, наоборот. Значит и людям, господа депутаты, дайте сначала благополучие и несколько жен, а потом и детей ждите от них.
13:40:35 12-07-2024
Реально что-то сегодня депутатов прорвало с бредовыми высказываниями и инициативами... Видимо на солнце перегрелись
14:25:21 12-07-2024
зачем нам 400 депутатов, давайте купим 400 акаунтов ChatGPT. Они такой же бред могут генерировать только дешевле.
16:42:47 12-07-2024
Есть черные списки работодателей, производителей и прочих, от которых зависит наше здоровье, благополучие, а часто и жизнь. Предлагаю создать "черные" списки депутатов, за которых не надо голосовать. Причем чтобы не быть голословным, обязательно указывать что и когда сказал и предложил, где этот факт был опубликован, и обязательно от какой партии выступает, чтобы можно было проанализировать какие партии собирают вредных для народа депутатов.
19:39:23 12-07-2024
Когда у меня было трое детей, кроме хлеба и картошки, мы все ничего не видели на столе. Так что, люди, не ведитесь на эту ересь(. Мы с мужем работали и были не пьющие, если что. Дети родились во время СССР, и не было даже мысли, что не сможем прокормить...
15:54:53 15-07-2024
А где же личный пример?) Почему у Ольги только двое деток?) Не порядок: навязывать другим ценности, которых не придерживаешься)