Сенатор назвала неполным семьи, в которых меньше трех детей

По словам Ольги Ковитиди, материальное благополучие придет само, когда будет много детей

12 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Семья на море / Фото: unsplash.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала неполными семьи, в которых меньше трех детей. В пример она привела Рамзана Кадырова, у которого их 12.

"Кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придет тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка", – заявила она в интервью радио Sputnik.

Также отметила, что "Россия сможет встать на ноги только тогда, когда население станет больше", а мужчины перестанут ходить в спортзалы и салоны красоты и начнут зарабатывать деньги.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети, которых должно быть минимум трое.