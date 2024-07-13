Российский министр заявил, что женщины должны рожать детей
По мнению Руслана Садыкова, в сравнении с семьей работа у россиянок должна быть на втором плане
13 июля 2024, 11:55, ИА Амител
Министр экономики Свердловской области Руслан Садыков посоветовал россиянкам думать прежде всего о своей гендерной роли.
В интервью каналу ОТВ чиновник сказал, что в РФ сейчас нет исключительно женских или мужских профессий, потому что среди девушек "даже есть автослесари". Но в первую очередь им надо думать совсем не о профессии.
"Женщины должны рожать детей и <...> прежде всего должны думать о гендерной роли, потом уже – о профессиональной, мужчины должны обеспечивать семью", – сказал он.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала мужчин, которые ходят в спортзал вместо того, чтобы содержать семью и зарабатывать деньги.
12:15:11 13-07-2024
Что ни день, то дурь чиновничья прет, как деревенский сортир, в который бросили пачку дрожжей.
12:28:55 13-07-2024
Открыл Америку!
12:38:30 13-07-2024
И правильно.
Гоните из Думы голиковых, бутиных, матвиенок, останиных...
Одни пустобрюхие, другие понарожали не строевых, да преступникоа.
12:40:52 13-07-2024
Образование работа жилье зарплата а потом замужество и дети
12:45:39 13-07-2024
Идёт он в бездну. Хе-хе
13:03:09 13-07-2024
Другими словами - капитализм все, скончался. Без уверенности в завтра рожать никто не побежит, одна ипотека чего стоит семье, вот и работают оба!
13:11:51 13-07-2024
Иногда кажется, что наши народные "слуги" живут в неэвклидовом пространстве, если даже не представляют, почему женщины вынуждены работ\ать.Попросить бы этого "слугу" поработать инженером, врачом или учителем, воспитателем детского сада , даже рабочим в небольшом каком-нибудь городе типа Барнаула.Вот тогда бы интересно послушать его мнение. А слушать бывших мажориков или отпрысков богатых родителей - это себя не уважать.Этот депутат совершенно не знает жизни простых людей.
23:32:06 13-07-2024
Гость. (13:11:51 13-07-2024) Иногда кажется, что наши народные "слуги" живут в неэвклидо... Вы почему еще не беременны?
06:43:30 15-07-2024
Musik (23:32:06 13-07-2024) Вы почему еще не беременны? ... Да мужик я.Да и возраст уже не тот!
13:13:01 13-07-2024
Часто женщины обеспечивают семью лучше мужчин. Что с этим делать?
13:16:37 13-07-2024
Все бегут и тапочки теряют.
14:25:31 13-07-2024
Ещё один Милонов
16:48:57 13-07-2024
Ну хоть не мужчин заставляет рожать, и то правильно.
22:35:40 13-07-2024
Не будут, по всем прогнозам население будет сокращаться (во многих странах, кстати). Лучше улучшите условия для ныне живущих.