Российский министр заявил, что женщины должны рожать детей

По мнению Руслана Садыкова, в сравнении с семьей работа у россиянок должна быть на втором плане

13 июля 2024, 11:55, ИА Амител

Руслан Садыков / Кадр из видео: ОТВ

Министр экономики Свердловской области Руслан Садыков посоветовал россиянкам думать прежде всего о своей гендерной роли.

В интервью каналу ОТВ чиновник сказал, что в РФ сейчас нет исключительно женских или мужских профессий, потому что среди девушек "даже есть автослесари". Но в первую очередь им надо думать совсем не о профессии.

"Женщины должны рожать детей и <...> прежде всего должны думать о гендерной роли, потом уже – о профессиональной, мужчины должны обеспечивать семью", – сказал он.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала мужчин, которые ходят в спортзал вместо того, чтобы содержать семью и зарабатывать деньги.