Почти каждый четвертый житель Барнаула конфликтует из-за графика отпусков

В более молодых коллективах разногласия возникают реже

04 июля 2026, 16:05, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Почти каждый четвертый работающий житель Барнаула сообщил, что в его коллективе возникают споры при планировании отпусков. Чаще всего разногласия связаны с выбором дат летнего отдыха. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам проведенного опроса.

Согласно исследованию, 70% барнаульцев заявили, что график отпусков в их организациях составляется без конфликтов. В то же время 24% респондентов рассказали, что подобные ситуации все же возникают.

При этом в 21% случаев сотрудники самостоятельно находят компромисс без участия руководства или кадровой службы. Еще 3% опрошенных сообщили, что урегулировать спор удается только после вмешательства начальства или специалистов по кадрам.

Среди тех, кто сталкивался с конфликтами, 74% отметили, что основной причиной разногласий становится распределение отпусков именно в летний период.

Исследование также показало, что мужчины немного чаще женщин сообщают о подобных ситуациях — 25% против 23%.

Кроме того, в более молодых коллективах конфликты возникают реже. Среди сотрудников младше 35 лет о спорах при составлении графика отпусков рассказал каждый пятый участник опроса, тогда как среди работников более старшего возраста этот показатель достигает 28%.

Реже сталкиваются с разногласиями и сотрудники с более высоким уровнем дохода. Среди барнаульцев, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, о конфликтах сообщили 21% респондентов, тогда как среди работников с более низким доходом — 28%.