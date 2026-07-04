Почти каждый четвертый житель Барнаула конфликтует из-за графика отпусков
В более молодых коллективах разногласия возникают реже
04 июля 2026, 16:05, ИА Амител
Почти каждый четвертый работающий житель Барнаула сообщил, что в его коллективе возникают споры при планировании отпусков. Чаще всего разногласия связаны с выбором дат летнего отдыха. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам проведенного опроса.
Согласно исследованию, 70% барнаульцев заявили, что график отпусков в их организациях составляется без конфликтов. В то же время 24% респондентов рассказали, что подобные ситуации все же возникают.
При этом в 21% случаев сотрудники самостоятельно находят компромисс без участия руководства или кадровой службы. Еще 3% опрошенных сообщили, что урегулировать спор удается только после вмешательства начальства или специалистов по кадрам.
Среди тех, кто сталкивался с конфликтами, 74% отметили, что основной причиной разногласий становится распределение отпусков именно в летний период.
Исследование также показало, что мужчины немного чаще женщин сообщают о подобных ситуациях — 25% против 23%.
Кроме того, в более молодых коллективах конфликты возникают реже. Среди сотрудников младше 35 лет о спорах при составлении графика отпусков рассказал каждый пятый участник опроса, тогда как среди работников более старшего возраста этот показатель достигает 28%.
Реже сталкиваются с разногласиями и сотрудники с более высоким уровнем дохода. Среди барнаульцев, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, о конфликтах сообщили 21% респондентов, тогда как среди работников с более низким доходом — 28%.
17:29:41 04-07-2026
я не знаю как там у офисного планктона, а на предприятии отпуск 2 раза в год... но с интервалом в 6 месяцев
21:34:50 04-07-2026
Шинник (17:29:41 04-07-2026) я не знаю как там у офисного планктона, а на предприятии отп...
А эти бездельники вообще могут в отпуск не ходить! Не уработались.
23:23:58 04-07-2026
Гость (21:34:50 04-07-2026) А эти бездельники вообще могут в отпуск не ходить! Не ур... Да мы и не ходим, как шинники с интервалом в 6 мес, взял 5 дней плюс выходные перед и до итого 9, слетал отдохнул, и опять бумажки перекладывать))