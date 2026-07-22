Подарок-сюрприз и новый сезон шопинг-проекта. ТРЦ "Арена" запускает серию активностей

Торгово-развлекательный центр вновь радует барнаульцев интерактивами и подарками

22 июля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJvchzH

Подарок / Изображение сгенерировано нейросетью "Нано Банана"

Лето — время, когда особенно хочется поучаствовать в чем-нибудь интересном. ТРЦ "Арена" приглашает барнаульцев присоединиться к ближайшим активностям. Например, в группе во "ВКонтакте" торгово-развлекательного центра уже стартовал розыгрыш сюрприз-бокса. Для участия необходимо подписаться на рассылку и написать в комментариях кодовое слово. Итоги подведут 30 июля 2026 года.

Это лишь начало серии розыгрышей — далее жителей города будут ждать сюрприз-боксы с абсолютно разным наполнением, отмечают организаторы. Следите за новыми постами: всю информацию об участии опубликуют в одном из них.

«Мы получили достаточно сообщений от женщин с просьбой продлить проект "Звезда шопинга" и дать шанс проявить себя (особенно женщинам старше 50 лет). Поэтому в конце месяца мы официально объявляем старт сбора заявок на новый сезон», — рассказывает маркетолог ТРЦ "Арена" Екатерина Майер.И уточняет, что участницы снова попробуют собрать полноценные образы на заданные темы с бюджетом 10 000 рублей и лимитом в один час, и призывает всех, кто разбирается в трендах, умеет классно сочетать вещи и обладает хорошим вкусом, следить за соцсетями ТРЦ и отправлять заявки.

Следите за новостями торгово-развлекательного центра, участвуйте в интерактивах и получайте особенные подарки, которые наполнят лето новыми памятными моментами.

ТРЦ "Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188

"ВКонтакте"

Возрастное ограничение 18+

Информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

ООО "Феникс"

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