Подросток утонул в Алтайском крае, когда переплывал озеро
Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего
08 мая 2026, 10:16, ИА Амител
Подросток утонул в Алтайском крае / Фото: региональный СК
В селе Верх Озерное Быстроистокского района вечером 7 мая утонул 15-летний подросток, который в компании друзей находился возле озера Завьялово, сообщает алтайский СК.
«Решил переплыть водоем, однако при попытке вернуться на берег, мальчик утонул. Утром 8 мая его тело найдено спасателями», - рассказали в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
Региональная прокуратура проводит проверку причин произошедшего, условий проживания подростка в семье.
10:32:11 08-05-2026
алко
11:02:07 08-05-2026
Гость (10:32:11 08-05-2026) алко... Может просто переохлаждение. Завьялово холодное озеро.
11:11:34 08-05-2026
Вода холодная, очень, свело ноги скорей всего, жаль пацана
22:57:49 08-05-2026
пьянка и ледяная вода
20:49:10 28-05-2026
Гость (22:57:49 08-05-2026) пьянка и ледяная вода... Или на спор ну и ледяная вода.