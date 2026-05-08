Подросток утонул в Алтайском крае, когда переплывал озеро

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего

08 мая 2026, 10:16, ИА Амител

Подросток утонул в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В селе Верх Озерное Быстроистокского района вечером 7 мая утонул 15-летний подросток, который в компании друзей находился возле озера Завьялово, сообщает алтайский СК.

«Решил переплыть водоем, однако при попытке вернуться на берег, мальчик утонул. Утром 8 мая его тело найдено спасателями», - рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Региональная прокуратура проводит проверку причин произошедшего, условий проживания подростка в семье.