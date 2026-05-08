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Подросток утонул в Алтайском крае, когда переплывал озеро

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего

08 мая 2026, 10:16, ИА Амител

Подросток утонул в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В селе Верх Озерное Быстроистокского района вечером 7 мая утонул 15-летний подросток, который в компании друзей находился возле озера Завьялово, сообщает алтайский СК.

«Решил переплыть водоем, однако при попытке вернуться на берег, мальчик утонул. Утром 8 мая его тело найдено спасателями», - рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Региональная прокуратура проводит проверку причин произошедшего, условий проживания подростка в семье.

Переправа через реку Калманку / Фото: amic.ru

На Алтае семилетний мальчик утонул, провалившись под лед

Ребенка обнаружили примерно в 100 метрах от места происшествия
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Алтайский край Происшествия дети
       

Комментарии 5

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Гость

10:32:11 08-05-2026

алко

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Гость

11:02:07 08-05-2026

Гость (10:32:11 08-05-2026) алко... Может просто переохлаждение. Завьялово холодное озеро.

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Гость

11:11:34 08-05-2026

Вода холодная, очень, свело ноги скорей всего, жаль пацана

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Гость

22:57:49 08-05-2026

пьянка и ледяная вода

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гость

20:49:10 28-05-2026

Гость (22:57:49 08-05-2026) пьянка и ледяная вода... Или на спор ну и ледяная вода.

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