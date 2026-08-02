Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию Кеосаяна посмертно
Ее размер составляет один миллион рублей
02 августа 2026, 18:05, ИА Амител
Охранник, который не дал пронести бомбу в ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве, посмертно получит премию Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Охраннику, который вчера погиб в московском ресторане и не дал пронести взрывное устройство на Кудринской, мы передаем премию Тиграна», — сказала она в аудиосообщении в своем канале в Max.
Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, после того как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана — Лии Галеевой и Людмилы Платоновой. Девушки защитили детей от нападавшего с ножом, рискнув своими жизнями.
Размер премии составляет один миллион рублей. Ее получателей выбирает лично Симоньян.
Вечером 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Неизвестная женщина пыталась пронести бомбу, но ей помешал охранник. После этого прогремел взрыв, в результате которого они оба и еще один посетитель погибли.
Раненых госпитализировали с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей, а также ожогами. Один пациент перенес клиническую смерть. Всего пострадали 19 человек. По словам очевидцев, в момент происшествия в ресторане праздновали свадьбу.
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