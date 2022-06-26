В Барнауле закончили постройку второго разворотного кольца

27 июня с 5:00 заработает второе разворотное трамвайное кольцо в районе «Дома быта» в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Мост», об этом в рамках выездного совещания рассказал мэр города Вячеслав Франк.

Поэтому уже завтра, с самого утра, здесь начнёт движение трамвайный маршрут №3.

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Общество Работы стартовали. Как изменится жизнь барнаульцев из-за реконструкции моста на Новом рынке

Напомним, что в мае Барнауле перекрыли движение а по мосту возле Нового рынка. Это стало началом реконструкции путепровода через железнодорожные пути, которая на полтора года изменит привычную жизнь барнаульцев. Необходимость реконструкции признана экспертизами — сам мост был построен в 1962-1963 годах и сейчас является аварийным.