Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России

Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине. Как сообщает РИА Новости, сейчас в организации идёт проверка возможного использования запчастей для военных нужд.

В частности прекратились поставки деталей для грузовиков в Россию и российским клиентам, проверка касается якобы имевшего места использования данных деталей «в негражданских целях», пишет агентство. В начале недели в Bosch отвергли обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что компания поставляла комплектующие для российских машин пехоты.

Упомянутые комплектующие не поставлялись Bosch, даже если они были частью собственного производства Bosch, сообщили в компании.

«Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции», — подчеркнули в компании.

Напомним, кроме деталей для автомобилей Bosch также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику. Согласно годовому отчёту за 2020 год, компания имеет несколько офисов в России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.