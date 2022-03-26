Медведев: санкции Запада не станут для РФ фатальными

Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

«Да, трудности есть, их придётся преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что во время пандемии «временами было не по себе», поскольку власти не понимали, по каким закономерностям развивается этот вирус.

«И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — добавил Медведев.