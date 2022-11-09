Новым мэром Бийска может стать предприниматель из АКЗС

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, предприниматель Григорий Бахтин может одержать победу в конкурсе на пост главы Бийска, сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

Напомним, в Бийске с 3 ноября начали принимать заявки от желающих стать мэром города. Кандидаты на должность градоначальника станут известны 20 декабря.

Срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает в декабре 2022 года. Претендовать на новый срок он не будет.

«Как сообщил Бахтин, решение он намерен принять, скорее всего, до конца этой недели», — отмечает издание.

Григорию Бахтину 47 лет, он родился и вырос в Бийске. Окончил Бийский политехнический институт (филиал АлтГТУ) по специальности «автоматизация производств и предприятий». Директор по развитию семейного предприятия «Специалист», которое занимается переработкой и производством растительных масел.