Промышленное производство в Алтайском крае немного выросло

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам первого полугодия 2022 года составил 100,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

В качестве наиболее успешных отраслей ведомство выделило следующие производства: одежды, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, транспортных средств и прицепов, химических продуктов. В добыче полезных ископаемых индекс промпроизводства составил 108,4%, в обрабатывающих производствах — 101%, в энергетике — 100,4%.

Однако есть отрасли, которые также демонстрируют спад. В их числе производство резиновых, пластмассовых, металлических и тканевых изделий. В некоторых отраслях на это повлиял курс валют, в других — специфика работы в рамках долгосрочных государственных контрактов.

В Минпромторге добавили, что сейчас предприятия Алтайского края работают в штатном режиме, выстраивая новые связи и маршруты. Кроме того, были запущены новые механизмы государственной поддержки, финансирование по которым составляет около 500 млн рублей.