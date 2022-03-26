Путин подписал закон о статусе ветерана для участников операции на Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточнялось, что реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.