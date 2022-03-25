Путин поручил укрепить западный фланг из-за действий НАТО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проработать меры по укреплению западного фланга в ответ на то, что НАТО проводит укрепление своего восточного фланга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Эти два процесса можно рассматривать в одной плоскости, скорее, к нашему сожалению. Россия никогда не была инициатором. Не мы двигались в сторону НАТО. НАТО двигалось в сторону нас, тем самым создавая для нас опасности и вызывая обеспокоенности. Мы говорим о предтече тех самых событий, которые сейчас происходят», — отметил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Североатлантический альянс начал усиление восточного фланга ещё до принятия официального решения. По словам пресс-секретаря, на фланге образовывались «мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура» обороны альянса.