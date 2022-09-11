Спикер АКЗС Александр Романенко проголосовал на выборах в Барнауле

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко 11 сентября проголосовал на муниципальных выборах в Барнауле.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, политик прошёл процедуру в Барнаульской детской школе искусств № 1. Компанию ему составили внучки.

«Голосование началось еще 31 августа практически во всех районах и городах Алтайского края. На вечер вчерашнего дня практически 6% жителей Алтайского края отдали свои голоса за депутатов разных уровней — сельских поселений, районов, городов. В Барнауле голосование началось 9 сентября, и тоже почти 8% барнаульцев за два дня проголосовали», — заявил Романенко.

Спикер отметил, что в условиях пандемии голосование «проходит достойно». На избирательных участках также, по его словам, создали комфортные условия, всё проходит спокойно и без эксцессов.

«Надеюсь, что избирательная кампания в целом в Алтайском крае пройдет спокойно, но конкурентно. Самое главное — обеспечена легитимность голосования и свобода волеизъявления каждого жителя», — подчеркнул политик.

Фото: пресс-служба АКЗС

В ходе выборов новые составы представительных органов муниципальных образований изберут в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске и Яровом, в Суетском и Чарышском муниципальных округах, а также в 43 районах и 511 сельских поселениях на территории 53 районов, напомнили в АКЗС.

Напомним, 11 сентября на выборах в барнаульскую гордуму проголосовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.