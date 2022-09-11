Стали известны предварительные итоги выборов-2022 в Барнаульскую гордуму

По предварительным результатам выборов в Барнаульскую гордуму 2022 года «Единая Россия» выигрывает все одномандатные округа и занимает первое место по спискам, сообщает Telegram-канал «Алтайский тандем».

«Судя по первым протоколам полученным с КОИБов в Барнауле, „Единая Россия“ выигрывает практически все одномандатные округа, скорее всего все 20. По спискам партия Единая Россия уверенно занимает первое место с большим отрывом от остальных», — пишет канал.

По данным ресурса, второе место остается за КПРФ, также в думу проходят партии «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди». «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и «Партия пенсионеров», вероятно, останутся за бортом Барнаульской гордумы.

При этом как именно распределились места по одномандатным округам и по спискам пока неизвестно. Кое где уже точно определился победитель. Например, по данным amic.ru, округ №7 выиграл кандидат от «Единой России» Андрей Солодилов. А на округе №1 победила кандидат от ЕР Марина Понкрашева, пишет Telegram-канал «ПолитАлтай».

По информации барнаульского «Московского комсомольца», по партийным спискам ЕР возьмет более 10 мандатов. Таким образом, всего в Барнаульской гордуме у «партии власти» будет более 30 мандатов из 40.

При этом явка на выборах в барнаульскую гордуму была низкой. На 18:00 11 сентября она составила 13,6%. На муниципальных выборах по краю в целом явка оказалась выше — 19,3%. При этом избирательные участки закрылись в 20:00.

Напомним, что выборы в барнаульскую гордуму проходили с 9 по 11 сентября. Жители краевой столицы могли выбрать кандидатов-одномандатников по 20 округам и проголосовать за одну из партий по спискам.

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