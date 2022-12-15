Суверенитет, материнство, опережающий рост: какие шесть задач Путин поставил правительству на 2023 год

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поставил правительству шесть основных задач на 2023 год. Глава государства подчеркнул, что их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, которые необходимо добиться до 2030 года, пишет РИА Новости.

Переориентация торговли

Первая задача, которую поставил Путин — вывод взаимодействия с ключевыми партнерами РФ на новый уровень. Глава государства подчеркнул, что для этого потребуется устранять имеющиеся ограничения в логистике и финансах.

«Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что некоторых успехов удалось достичь и в 2022 году. В частности, за 9 месяцев России удалось нарастить экспорт нефти дружественным странам почти на четверть.

Укрепление технологического суверенитета

Президент отметил, что развитие страны продолжится несмотря на внешнее давление. Более того, в России обязательно реализуют качественно новые проекты и она выйдет на более высокий технологический уровень.

Путин признал, что в 2022 году в России возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, а также была нарушена привычная логистика. Однако, по его словам, это открывает новые возможности, что становится «стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом».

При этом президент отметил, что необходимо не только заместить «товарные позиции», а необходимо добиваться лидерства по ключевым направлениям — искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии".

Опережающий рост обрабатывающей промышленности

Еще одной целью следующего года президент назвал обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности. По его словам, требуется в сжатые сроки нарастить мощности обработки сырья и создать новые производственные линии.

Для реализации цели Путин призвал снизить фискальную и административную нагрузку на резидентов промышленных кластеров. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль. Спрос на их продукцию будет поддерживаться государством.

Финансовый суверенитет

«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что РФ должна обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес.

Рост доходов граждан

Путин призвал и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда — темпы прироста должны быть выше инфляции и средних темпов роста заработных плат в стране. Президент подчеркнул, что среди тех, кто работает, не должно быть «бедных людей, которые едва сводят концы с концами».

Защита материнства и детства

Путин напомнил, что с 1 января 2023 года в России трансформируют систему поддержки материнства и детства — будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми. Сам закон президент подписал еще в ноябре — amic.ru рассказывал, какие выплаты он объединит и как можно получить новую субсидию.

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Отдельно Путин анонсировал увеличение пособия для беременных. Он составит от половины до полной величины одного прожиточного минимума. Президент поручил правительству подготовить пакет мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни.

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Глава государства также заявил, что в России продлят льготную ипотеку — до 1 июля 2024 года. При этом ставка вырастет — до 8%. Расширять будут и семейную ипотеку — с 2023 года доступ к ней получат семьи, в которых есть два ребёнка, не достигших возраста 18 лет.

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Также в ближайшее время увеличится и возраст, до которого можно будет получать помощь фонда «Круг добра» — с 18 до 19 лет. Он занимается поддержкой детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе и с редкими.