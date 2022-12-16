Суверенитет, материнство, опережающий рост: какие шесть задач Путин поставил правительству на 2023 год

Глава государства назвал их достижение необходимым для продвижения к выполнению национальных целей, назначенных на 2023 год

16 декабря 2022, 06:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поставил правительству шесть основных задач на 2023 год. Глава государства подчеркнул, что их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, которых необходимо добиться до 2030 года, пишет РИА Новости.

Переориентация торговли

Первая задача, которую поставил Путин, — вывод взаимодействия с ключевыми партнёрами РФ на новый уровень. Глава государства подчеркнул, что для этого потребуется устранять имеющиеся ограничения в логистике и финансах.

«Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что некоторых успехов удалось достичь и в 2022 году. В частности, за девять месяцев России удалось нарастить экспорт нефти дружественным странам почти на четверть.

Укрепление технологического суверенитета

Президент отметил, что развитие страны продолжится, несмотря на внешнее давление. Более того, в России обязательно реализуют качественно новые проекты и она выйдет на более высокий технологический уровень.

Путин признал, что в 2022 году в России возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, а также была нарушена привычная логистика. Однако, по его словам, это открывает новые возможности, что становится «стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом».

При этом президент отметил, что необходимо не только заместить «товарные позиции», а необходимо добиваться лидерства по ключевым направлениям — искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии".

Опережающий рост обрабатывающей промышленности

Ещё одной целью следующего года президент назвал обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности. По его словам, требуется в сжатые сроки нарастить мощности обработки сырья и создать новые производственные линии.

Для реализации цели Путин призвал снизить фискальную и административную нагрузку на резидентов промышленных кластеров. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль. Спрос на их продукцию будет поддерживаться государством.

Финансовый суверенитет

«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что РФ должна обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес.

Рост доходов граждан

Путин призвал и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда — темпы прироста должны быть выше инфляции и средних темпов роста заработных плат в стране. Президент подчеркнул, что среди тех, кто работает, не должно быть «бедных людей, которые едва сводят концы с концами».

Защита материнства и детства

Путин напомнил, что с 1 января 2023 года в России трансформируют систему поддержки материнства и детства — будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми. Сам закон президент подписал ещё в ноябре — amic.ru рассказывал, какие выплаты он объединит и как можно получить новую субсидию.

Отдельно Путин анонсировал увеличение пособия для беременных. Оно составит от половины до полной величины одного прожиточного минимума. Президент поручил правительству подготовить пакет мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни.

Глава государства также заявил, что в России продлят льготную ипотеку — до 1 июля 2024 года. При этом ставка вырастет — до 8%. Расширять будут и семейную ипотеку — с 2023 года доступ к ней получат семьи, в которых есть два ребёнка, не достигших возраста 18 лет.

Также в ближайшее время увеличится и возраст, до которого можно будет получать помощь фонда «Круг добра» — с 18 до 19 лет. Он занимается поддержкой детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе и с редкими.