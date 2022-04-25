В России добавятся поводы для включения в список иностранных агентов

В Госдуму в понедельник, 25 апреля, могут внести новый законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает РБК.

В этом документе иностранным агентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, в том числе — за распространение и участие в создании сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц».

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Вопрос дня Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

Законопроект вводит ряд юридических новшеств в этой сфере. В частности, он позволяет относить к иноагентам тех, кто не получает иностранного финансирования. Для такой категории граждан и организаций вводится запрет на организацию публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций, пикетов). Также иноагенты не смогут претендовать на получение финансовой господдержки — например, в виде грантов.

Авторы законопроекта предлагают создать единый реестр иноагентов вместо четырёх действующих сейчас. В случае нарушения иностранными агентами законов Министерство юстиции сможет обращаться в Роскомнадзор с запросом о блокировке сайтов иноагентов.

Кроме того, иностранными агентами смогут признавать и коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической.

При этом иноагенты смогут не маркировать сообщения бытового характера в соцсетях, не относящиеся к политической или экономической тематике.

По новому законопроекту Минюст должен будет сообщать при включении в реестр основания, по которому то или иное лицо было признано иноагентом.

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Законопроект также вводит единый порядок исключения из реестра. В частности, иноагент может быть исключён оттуда по итогам внеплановой проверки Минюста. Для этого иноагент не должен получать иностранное финансирование или помощь, а также вести политическую деятельность.

Также из реестра могут исключить, если Минюст по итогам внеплановой проверки установит, что иноагент не позднее чем через три месяца со дня попадания в реестр отказался от иностранного финансирования или имущества и возвратил их иностранному источнику, а также не получал за это время «научно-техническую, организационно-методическую помощь, помощь в иных формах».

На прошлой неделе Минюст объявил иноагентами Александра Невзорова и Алексея Венедиктова. Незадолго до этого иностранными агентами объявили журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.

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