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"Положение дел понемножку улучшается". Яркие цитаты из отчета Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края рассказал, каких успехов в работе достигли власти региона в 2024 году

29 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Цитаты Виктора Томенко из отчета о работе за 2024 год / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 мая выступил перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства региона за 2024 год. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Напомним, глава региона обсудил проблемы и достижения здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, соцзащиты, успехи в туризме и росте благосостояния населения, а также рассказал, сколько жителей региона отправилось на СВО и когда достроят мегаразвязку в Барнауле.

Больше информации в нашем сюжете "Отчет губернатора Алтайского края".

Виктор Томенко Алтайский край акзс
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края

Комментарии 5

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Musik

13:24:10 29-05-2025

про "уровень удовлетворенности" понравилось, но как-то не понятно.

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Гость

13:50:20 29-05-2025

Musik (13:24:10 29-05-2025) про "уровень удовлетворенности" понравилось, но как-то не по... У каждого свой уровень удовлетворенности

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гость

14:39:32 29-05-2025

хотелось бы, однако, чуть быстрее) а то уж как то очень понемножку

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Гость

23:35:47 29-05-2025

гость (14:39:32 29-05-2025) хотелось бы, однако, чуть быстрее) а то уж как то очень поне... Просто на всех множко не хватает.

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Гость

21:51:23 30-05-2025

"Положение дел понемножку улучшается".
Очень точная оценка, положение дел плохое, но понемножку улучшается так, что незаметно.

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