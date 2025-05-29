"Положение дел понемножку улучшается". Яркие цитаты из отчета Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края рассказал, каких успехов в работе достигли власти региона в 2024 году
29 мая 2025, 13:20, ИА Амител
Цитаты Виктора Томенко из отчета о работе за 2024 год / Фото: amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 мая выступил перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства региона за 2024 год. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
Напомним, глава региона обсудил проблемы и достижения здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, соцзащиты, успехи в туризме и росте благосостояния населения, а также рассказал, сколько жителей региона отправилось на СВО и когда достроят мегаразвязку в Барнауле.
Больше информации в нашем сюжете "Отчет губернатора Алтайского края".
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13:24:10 29-05-2025
про "уровень удовлетворенности" понравилось, но как-то не понятно.
13:50:20 29-05-2025
Musik (13:24:10 29-05-2025) про "уровень удовлетворенности" понравилось, но как-то не по... У каждого свой уровень удовлетворенности
14:39:32 29-05-2025
хотелось бы, однако, чуть быстрее) а то уж как то очень понемножку
23:35:47 29-05-2025
гость (14:39:32 29-05-2025) хотелось бы, однако, чуть быстрее) а то уж как то очень поне... Просто на всех множко не хватает.
21:51:23 30-05-2025
"Положение дел понемножку улучшается".
Очень точная оценка, положение дел плохое, но понемножку улучшается так, что незаметно.