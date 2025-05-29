"Положение дел понемножку улучшается". Яркие цитаты из отчета Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края рассказал, каких успехов в работе достигли власти региона в 2024 году

29 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Цитаты Виктора Томенко из отчета о работе за 2024 год / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 мая выступил перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства региона за 2024 год. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Напомним, глава региона обсудил проблемы и достижения здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, соцзащиты, успехи в туризме и росте благосостояния населения, а также рассказал, сколько жителей региона отправилось на СВО и когда достроят мегаразвязку в Барнауле.

Больше информации в нашем сюжете "Отчет губернатора Алтайского края".