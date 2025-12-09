Шумиха и негатив. В СК рассказали, как "некие лица" пытаются повлиять на дело Клюшниковой

Следователь Дмитрий Болдаков подчеркнул, что когда возбуждалось дело, он был готов к тому, что все может выйти в публичную плоскость

09 декабря 2025, 13:40, ИА Амител

Людмила Клюшникова на суде/ Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Сейчас в России разворачивается кампания в публичной плоскости, чтобы повлиять на ход следствия и создать видимость якобы имеющихся нарушений прав обвиняемых в мошенничестве депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощника Светланы Кербер. Об этом "МК на Алтае" рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю Дмитрий Болдаков.

Следствие считает, что Людмила Клюшникова трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла подложные документы, в итоге с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей. Суд отправил Клюшникову и Кербер в СИЗО, своей вины они не признали и назвали обвинения незаконными. Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.Дмитрий Болдаков отметил, что причастность Клюшниковой и Кербер к совершению преступления объективно подтверждается полученными материалами и собранными доказательствами.

«Все необходимые основания для возбуждения дела имелись. И сейчас эта кампания разворачивается в публичной плоскости, для того чтобы повлиять на ход следствия, создать видимость якобы имеющихся нарушений прав обвиняемых. Мы понимаем, кто это и для чего делает, какую цель преследуют эти люди. Дело сейчас расследуется, допрашиваются свидетели, собираются доказательства. Сомнений в том, что причастность Кербер и Клюшниковой к инкриминируемым деяниям подтверждается, у нас нет», – подчеркнул следователь.

Сейчас, указал он, заинтересованные лица пытаются привлечь административный ресурс, выйти на федеральные органы и "подать какую-то ложную информацию":

«Пытаются искусственно привязать к имеющейся ситуации какие-то мелкие местные споры и старые забытые скандалы, необоснованно связать их с расследуемым уголовным делом. Эта информационная кампания никак не сможет повлиять на привлечение указанных лиц к ответственности. Сейчас их коллеги пытаются действовать публично, создать шумиху, придать негативную окраску работе правоохранительных органов. Когда мы возбуждали дело, мы были готовы к тому, что все это может выйти в публичную плоскость».

Что касается привлечения внимания Бастрыкина, то, как отметил Болдаков, Центральный аппарат СК РФ уже запросил по делу необходимые материалы и следствие продолжается.

Меру пресечения в виде ареста, которую суд избрал в отшении Клюшниковой и Кербер, Болдаков назвал необходимой, поскольку она направлена на то, чтобы пресечь возможное противодействие расследованию.

Напомним, по схожему обвинению судят еще и бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова, который фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников. Однако, как уточнил Болдаков, ситуации разные. В этом случает "помощникам" не предъявляли обвинений, поскольку они использовались номинально и участия в хищении не принимали.

Ранее amic.ru сообщал, что сразу несколько депутатов и сотрудников АКЗС проверяют на причастность к мошенничеству по похожим сценариям. Как отметил Болдаков, в настоящее время эту информацию он не может комментировать.