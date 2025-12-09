НОВОСТИОбщество

Шумиха и негатив. В СК рассказали, как "некие лица" пытаются повлиять на дело Клюшниковой

Следователь Дмитрий Болдаков подчеркнул, что когда возбуждалось дело, он был готов к тому, что все может выйти в публичную плоскость

09 декабря 2025, 13:40, ИА Амител

Людмила Клюшникова на суде/ Фото: amic.ru / Антон Дегтярев
Людмила Клюшникова на суде/ Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Сейчас в России разворачивается кампания в публичной плоскости, чтобы повлиять на ход следствия и создать видимость якобы имеющихся нарушений прав обвиняемых в мошенничестве депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощника Светланы Кербер. Об этом "МК на Алтае" рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю Дмитрий Болдаков.

Следствие считает, что Людмила Клюшникова трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла подложные документы, в итоге с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей. Суд отправил Клюшникову и Кербер в СИЗО, своей вины они не признали и назвали обвинения незаконными. Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.Дмитрий Болдаков отметил, что причастность Клюшниковой и Кербер к совершению преступления объективно подтверждается полученными материалами и собранными доказательствами.

«Все необходимые основания для возбуждения дела имелись. И сейчас эта кампания разворачивается в публичной плоскости, для того чтобы повлиять на ход следствия, создать видимость якобы имеющихся нарушений прав обвиняемых. Мы понимаем, кто это и для чего делает, какую цель преследуют эти люди. Дело сейчас расследуется, допрашиваются свидетели, собираются доказательства. Сомнений в том, что причастность Кербер и Клюшниковой к инкриминируемым деяниям подтверждается, у нас нет», – подчеркнул следователь. 

Сейчас, указал он, заинтересованные лица пытаются привлечь административный ресурс, выйти на федеральные органы и "подать какую-то ложную информацию":

«Пытаются искусственно привязать к имеющейся ситуации какие-то мелкие местные споры и старые забытые скандалы, необоснованно связать их с расследуемым уголовным делом. Эта информационная кампания никак не сможет повлиять на привлечение указанных лиц к ответственности. Сейчас их коллеги пытаются действовать публично, создать шумиху, придать негативную окраску работе правоохранительных органов. Когда мы возбуждали дело, мы были готовы к тому, что все это может выйти в публичную плоскость».

Что касается привлечения внимания Бастрыкина, то, как отметил Болдаков, Центральный аппарат СК РФ уже запросил по делу необходимые материалы и следствие продолжается. 

Меру пресечения в виде ареста, которую суд избрал в отшении Клюшниковой и Кербер, Болдаков назвал необходимой, поскольку она направлена на то, чтобы пресечь возможное противодействие расследованию.

Напомним, по схожему обвинению судят еще и бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова, который фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников. Однако, как уточнил Болдаков, ситуации разные. В этом случает "помощникам" не предъявляли обвинений, поскольку они использовались номинально и участия в хищении не принимали.

Ранее amic.ru сообщал, что сразу несколько депутатов и сотрудников АКЗС проверяют на причастность к мошенничеству по похожим сценариям. Как отметил Болдаков, в настоящее время эту информацию он не может комментировать.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

14:14:59 09-12-2025

Свободу коммунистам

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:51 09-12-2025

Гость (14:14:59 09-12-2025) Свободу коммунистам ... Свободу Анджеле Девис!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:32 09-12-2025

Гость (14:14:59 09-12-2025) Свободу коммунистам ... Каким еще коммунистам? Когда Ключникова родилась уже коммунистов давно не было. Они уже все вымерли. Были проходимцы еще с 60-х годов прошлого века которые называли себя коммунистами. И эти во глав с Зюзюгановым те еще артисты.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

23:28:24 09-12-2025

Гость (14:14:59 09-12-2025) Свободу коммунистам ... Самое интересное, что у погребенных коммунистов на могилах почему-то стоят кресты- похоже христианские заповеди все же сильнее "морального кодекса коммуниста"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Новоалтаец

14:30:25 09-12-2025

Вор, должен сидеть в тюрьме!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бГг

15:00:30 09-12-2025

по сути. СК это способ устранения данного лица с предвыборной дистанции, пока будет следствие, будет в СИЗО, потом выпустят, оснований не найдут или условно дадут.. но выборы уже пройдут. срок до года..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:31 09-12-2025

бГг (15:00:30 09-12-2025) по сути. СК это способ устранения данного лица с предвыборно... Отряд не заметит потери бойца ...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бывший

15:51:51 09-12-2025

Работайте братья, не взирая ни на кого!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:19:52 09-12-2025

ответственна Клюшникова, а Матасов нет. Неубедительно
предлагаю тотально проверить всех депутатов на подобное преступление. А то какая-то преднамеренность наблюдается

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

17:21:10 09-12-2025

Месть тут наблюдается. И все в Новоалтайске знают чья.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:55 09-12-2025

вот так. (17:21:10 09-12-2025) Месть тут наблюдается. И все в Новоалтайске знают чья. ... при чем тут Новоалтайск?Поясни...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:54 09-12-2025

Этот серая личность булдагов , что-то попутал, вердикт выносит суд а не он

  -2 Нравится
Ответить
