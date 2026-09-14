Потребление алкоголя в России впервые достигло минимума с середины 90‑х

В среднем по стране — 7,52 литра на человека за год

14 сентября 2026, 11:48, ИА Амител

Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По данным, которые проанализировало РИА Новости, в августе потребление алкоголя в России опустилось до минимального уровня с 1996 года. За последние 12 месяцев показатель составил 7,52 литра на душу населения — это на 0,54 литра меньше, чем в начале года.

Уровень потребления заметно различается по регионам. Так, в Москве среднее значение достигло 4,45 литра, в Санкт‑Петербурге — 5,94 литра. В Новосибирской области показатель составил 7,75 литра на человека, в Татарстане — 9,81 литра, а в Свердловской области — 9,85 литра. Предыдущий минимум зафиксировали в 1996 году: тогда потребление держалось на отметке 7,5 литра на одного жителя страны.

Стоит учитывать, что статистика до 2008 года охватывает лишь официальные продажи алкоголя и основана на ограниченной базе данных. Согласно научным исследованиям, в 1990‑х годах существенную долю рынка — до двух третей в отдельные годы — занимал нелегальный сектор.