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Потребление алкоголя в России впервые достигло минимума с середины 90‑х

В среднем по стране — 7,52 литра на человека за год

14 сентября 2026, 11:48, ИА Амител

Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По данным, которые проанализировало РИА Новости, в августе потребление алкоголя в России опустилось до минимального уровня с 1996 года. За последние 12 месяцев показатель составил 7,52 литра на душу населения — это на 0,54 литра меньше, чем в начале года.

Уровень потребления заметно различается по регионам. Так, в Москве среднее значение достигло 4,45 литра, в Санкт‑Петербурге — 5,94 литра. В Новосибирской области показатель составил 7,75 литра на человека, в Татарстане — 9,81 литра, а в Свердловской области — 9,85 литра. Предыдущий минимум зафиксировали в 1996 году: тогда потребление держалось на отметке 7,5 литра на одного жителя страны.

Стоит учитывать, что статистика до 2008 года охватывает лишь официальные продажи алкоголя и основана на ограниченной базе данных. Согласно научным исследованиям, в 1990‑х годах существенную долю рынка — до двух третей в отдельные годы — занимал нелегальный сектор.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Комментарии 10

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Гость

12:36:08 14-09-2026

передохли, или сами гнать начали.

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Илья

12:44:03 14-09-2026

Не пью... Совсем не пью алкоголь... Кто халкнул мои литры??? 😭

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Гость

12:56:43 14-09-2026

Перешли на самопал? А некоторые и не уходили.

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Гость

16:10:01 14-09-2026

Сейчас каждый второй гонит самогон, а аппараты такие что позволяют получать очень чистый продукт. По крайней мере получше "дешевой" водки.
По этому и статистика такая, и еще есть канал утечки "любителей", но о нем помолчим.

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Пузырек

21:17:38 14-09-2026

Гость (16:10:01 14-09-2026) Сейчас каждый второй гонит самогон, а аппараты такие что поз... Сам пока не начал, да и в принципе лет 5 почти не принимаю крепкий. Но есть друзья, котторые могут себе покупать вискарь по 10000, но гонят сами по 100 рублей себестоимости

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Пузырек

21:17:42 14-09-2026

Гость (16:10:01 14-09-2026) Сейчас каждый второй гонит самогон, а аппараты такие что поз... Сам пока не начал, да и в принципе лет 5 почти не принимаю крепкий. Но есть друзья, котторые могут себе покупать вискарь по 10000, но гонят сами по 100 рублей себестоимости

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Пузырек

21:17:45 14-09-2026

Гость (16:10:01 14-09-2026) Сейчас каждый второй гонит самогон, а аппараты такие что поз... Сам пока не начал, да и в принципе лет 5 почти не принимаю крепкий. Но есть друзья, котторые могут себе покупать вискарь по 10000, но гонят сами по 100 рублей себестоимости

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Гость

21:59:34 14-09-2026

Пузырек (21:17:45 14-09-2026) есть друзья, котторые могут себе покупать вискарь по 10000, но гонят сами по 100 рублей себестоимости Сказочный Пузырек... Не выходит 100 рублей за 0,5 сэма. Если только из свекольных объедков... Минимум 200. А акцизная 410 в магазине. В любом случае выгода налицо.

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Пузырек

09:04:48 15-09-2026

Гость (21:59:34 14-09-2026) Сказочный Пузырек... Не выходит 100 рублей за 0,5 сэма. Если... Вы считаете чистый самогон по 200, но кто ж его пьет 80-градусный. Разделите на 2, вот и 100 рублей.

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гость

22:07:46 14-09-2026

Пузырек (21:17:45 14-09-2026) Сам пока не начал, да и в принципе лет 5 почти не принимаю к... Похоже начал, по 3 раза одно и то же))

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