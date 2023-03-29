Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне "масштабных политических перемен"

Прежний состав будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава

29 марта 2023, 12:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента (мажилиса), сообщает RT.

"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан <...> постановляю: правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава", – говорится в указе президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

Ранее Токаев заявил, что после выборов в парламент Казахстана началась новая веха в политическом развитии страны.

"Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен", – подчеркнул он.

Ранее сообщили, что Казахстан будет бороться с российским параллельным импортом, до этого было ликвидировано торговое представительство республики в России.