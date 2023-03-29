Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне "масштабных политических перемен"
Прежний состав будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава
29 марта 2023, 12:41, ИА Амител
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента (мажилиса), сообщает RT.
"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан <...> постановляю: правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава", – говорится в указе президента республики Касыма-Жомарта Токаева.
Ранее Токаев заявил, что после выборов в парламент Казахстана началась новая веха в политическом развитии страны.
"Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен", – подчеркнул он.
Ранее сообщили, что Казахстан будет бороться с российским параллельным импортом, до этого было ликвидировано торговое представительство республики в России.
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