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Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне "масштабных политических перемен"

Прежний состав будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава

29 марта 2023, 12:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента (мажилиса), сообщает RT.

"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан <...> постановляю: правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава", – говорится в указе президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

Ранее Токаев заявил, что после выборов в парламент Казахстана началась новая веха в политическом развитии страны.

"Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен", – подчеркнул он.

Ранее сообщили, что Казахстан будет бороться с российским параллельным импортом, до этого было ликвидировано торговое представительство республики в России.

Комментарии 3

  • В середине марта в Казахстане выбрали новый состав мажилиса - нижней палаты парламента. Согласно Конституции, кабмин подал в отставку. Это штатный регламентированный процесс.
    29 марта, Гость   Ответить
  • вот и дружественный Казахстан( а ведь большинство людей там хорошие, но всё зависит от кучки чиновников
    30 марта, Гость   Ответить
  • какая странная цивилизация на планете Земля. ВСЕ страны плохие, во всех рулят кучки плохих чиновников. И только в одной стране и люди хороши, и чиновников не кучка, а полчища. Но тоже хороших
    30 марта, Гость   Ответить
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