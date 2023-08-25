Премьеру "Дюны 2" перенесли из-за голливудских забастовок

Предполагается, что картина выйдет в прокат в марте 2024 года

25 августа 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Компания Warner Bros. перенесла премьеру второй части "Дюны". Об этом сообщает журнал Variety.

Изначально планировалось выпустить сиквел на большие экраны 1 ноября 2023 года. Новой датой релиза назначено 15 марта 2024. Компания Legendary Entertainment, также участвующая в процессе создания картины, согласилась с обновленным графиком выхода.

Причиной для переноса "Дюны" стали забастовки, которые проходят в Голливуде. Все началось с забастовки сценаристов, которые недовольны условиями труда, а позднее началась и забастовка актеров, которые выступают против того ,чтобы их цифровые копии использовали в работе над картинами.