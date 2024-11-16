Президент Абхазии пообещал уйти в отставку при одном условии

Аслан Бжания готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах

16 ноября 2024, 19:33, ИА Амител

Президент Абхазии Аслан Бжания / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. Об этом пишет РИА Новости.

В случае его отставки управлять страной будет вице-президент. Сам Бжания готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Столкновения у здания парламента начались 15 ноября. Протесты вызваны планируемым инвестиционным соглашением с Россией, которое, по мнению оппозиции, может негативно отразиться на экономическом суверенитете Абхазии.

В МИД России рекомендовали россиянам пока отказаться от поездок в Абхазию, а уже находящимся там по возможности вернуться в РФ.