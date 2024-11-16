Президент Абхазии пообещал уйти в отставку при одном условии
Аслан Бжания готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах
16 ноября 2024, 19:33, ИА Амител
Президент Абхазии Аслан Бжания / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. Об этом пишет РИА Новости.
В случае его отставки управлять страной будет вице-президент. Сам Бжания готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Столкновения у здания парламента начались 15 ноября. Протесты вызваны планируемым инвестиционным соглашением с Россией, которое, по мнению оппозиции, может негативно отразиться на экономическом суверенитете Абхазии.
В МИД России рекомендовали россиянам пока отказаться от поездок в Абхазию, а уже находящимся там по возможности вернуться в РФ.
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