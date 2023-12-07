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Про Букиных снимут фильм

Это будет самостоятельная история, отдельная от сериала

07 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013)
Кадр из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013)

ТНТ снимет полнометражный фильм о семье Букиных, сообщил креативный продюсер телеканала Андрей Никифоров.

По его словам, в первом сезоне сериала "Букины" будет десять серий. В 2024 году планируется второй сезон. "И затем будет полный метр", – отметил он.

Никифоров уточнил, что это будет самостоятельная история, отдельная от сериала. Других подробностей о проекте пока нет.

Премьера ситкома "Букины" состоится 18 декабря на ТНТ. Он стал продолжением комедийного сериала "Счастливы вместе", который транслировался на этом же телеканале с 2006 по 2013 год.

Кино

Комментарии 10

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Дурик

07:51:07 07-12-2023

Объясните мне,чем семилетний сериал отличается от полнометражного фильма?

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Гость

07:51:16 07-12-2023

Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного положительного персонажа. Русские представлены либо проститутками, либо ни к чему не способными дегенератами...

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Гость

08:34:58 07-12-2023

Гость (07:51:16 07-12-2023) Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного по... так он не русский

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Гость

09:20:05 07-12-2023

Гость (07:51:16 07-12-2023) Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного по... Достоевского читали?

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Валерий

14:20:58 07-12-2023

Гость (07:51:16 07-12-2023) Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного по... И в каком месте вы увидели русофобию? Это как раз становление современной России. Когда на 500 рублей неделю жить можно было, когда работая грузчиком получал по 40 рублей в день, когда ржавая "пятерка" была всё равно не каждому по карману и ЗП в 30к, как сейчас 300к. Правда, это я говорю не про 2006, а про 2000-2002, но впринципе так и было. Во всяком случае в моей жизни и не абы где, а в Санкт-Петербурге.

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я

08:04:30 07-12-2023

Нормальные фильмы совсем разучились снимать, смотреть вообще нечего или дурдом как Букины или менты, только это по телевизору показывают.

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Гость

08:13:37 07-12-2023

я (08:04:30 07-12-2023) Букины или менты, только это по телевизору показывают. вот вы пишите с компьютера имеющего выход в интернет, зачем вам телевизор? смотрите онлайн или качайте торренты.

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Гость

09:21:50 07-12-2023

я (08:04:30 07-12-2023) Нормальные фильмы совсем разучились снимать, смотреть вообщ... У вас сколько каналов? Интернет судя по всему тоже есть

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стабильность

13:14:17 07-12-2023

"Букиных не выбирают - с ними живут и умирают".

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Гость

14:42:46 07-12-2023

Фильм, который мы заслужили))))) Лучше тогда бы уже старые фильмы крутили, раз не умею новые снимать.

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