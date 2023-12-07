Про Букиных снимут фильм
Это будет самостоятельная история, отдельная от сериала
07 декабря 2023, 07:45, ИА Амител
Кадр из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013)
ТНТ снимет полнометражный фильм о семье Букиных, сообщил креативный продюсер телеканала Андрей Никифоров.
По его словам, в первом сезоне сериала "Букины" будет десять серий. В 2024 году планируется второй сезон. "И затем будет полный метр", – отметил он.
Никифоров уточнил, что это будет самостоятельная история, отдельная от сериала. Других подробностей о проекте пока нет.
Премьера ситкома "Букины" состоится 18 декабря на ТНТ. Он стал продолжением комедийного сериала "Счастливы вместе", который транслировался на этом же телеканале с 2006 по 2013 год.
07:51:07 07-12-2023
Объясните мне,чем семилетний сериал отличается от полнометражного фильма?
07:51:16 07-12-2023
Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного положительного персонажа. Русские представлены либо проститутками, либо ни к чему не способными дегенератами...
08:34:58 07-12-2023
Гость (07:51:16 07-12-2023) Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного по... так он не русский
09:20:05 07-12-2023
Гость (07:51:16 07-12-2023) Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного по... Достоевского читали?
14:20:58 07-12-2023
Гость (07:51:16 07-12-2023) Абсолютно русофобский сериал из жизни гоблинов. Ни одного по... И в каком месте вы увидели русофобию? Это как раз становление современной России. Когда на 500 рублей неделю жить можно было, когда работая грузчиком получал по 40 рублей в день, когда ржавая "пятерка" была всё равно не каждому по карману и ЗП в 30к, как сейчас 300к. Правда, это я говорю не про 2006, а про 2000-2002, но впринципе так и было. Во всяком случае в моей жизни и не абы где, а в Санкт-Петербурге.
08:04:30 07-12-2023
Нормальные фильмы совсем разучились снимать, смотреть вообще нечего или дурдом как Букины или менты, только это по телевизору показывают.
08:13:37 07-12-2023
я (08:04:30 07-12-2023) Букины или менты, только это по телевизору показывают. вот вы пишите с компьютера имеющего выход в интернет, зачем вам телевизор? смотрите онлайн или качайте торренты.
09:21:50 07-12-2023
я (08:04:30 07-12-2023) Нормальные фильмы совсем разучились снимать, смотреть вообщ... У вас сколько каналов? Интернет судя по всему тоже есть
13:14:17 07-12-2023
"Букиных не выбирают - с ними живут и умирают".
14:42:46 07-12-2023
Фильм, который мы заслужили))))) Лучше тогда бы уже старые фильмы крутили, раз не умею новые снимать.