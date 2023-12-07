Это будет самостоятельная история, отдельная от сериала

07 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013)

ТНТ снимет полнометражный фильм о семье Букиных, сообщил креативный продюсер телеканала Андрей Никифоров.

По его словам, в первом сезоне сериала "Букины" будет десять серий. В 2024 году планируется второй сезон. "И затем будет полный метр", – отметил он.

Никифоров уточнил, что это будет самостоятельная история, отдельная от сериала. Других подробностей о проекте пока нет.

Премьера ситкома "Букины" состоится 18 декабря на ТНТ. Он стал продолжением комедийного сериала "Счастливы вместе", который транслировался на этом же телеканале с 2006 по 2013 год.