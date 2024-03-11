Пробки в Барнауле достигли 8 баллов
Заторы наблюдаются по всему городу
11 марта 2024, 08:12, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 11 марта / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 11 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
На 08:12 самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском тракте и улице Кутузова. Также проезд затруднен по шоссе Ленточный Бор, Павловскому тракту, проспекту Строителей и улицам Власихинской, Попова, Энтузиастов, Юрина, Матросова и некоторым другим.
Кроме того, большая пробка собралась на выезде из поселка Пригородного – машины стоят на улицах Новосибирской, Дальней и Весенней.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +3 градусов, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.
08:42:48 11-03-2024
как обычно
11:45:20 11-03-2024
На Попова дорогу расковыряли, тут же пробка возникла от Балтийской. И деятели из этой пробки затыкают перекресток с Власихинской, в итоге на Власихинской пробка была от Ускова, еле тащились