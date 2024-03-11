Пробки в Барнауле достигли 8 баллов

Заторы наблюдаются по всему городу

11 марта 2024, 08:12, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 11 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 11 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:12 самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском тракте и улице Кутузова. Также проезд затруднен по шоссе Ленточный Бор, Павловскому тракту, проспекту Строителей и улицам Власихинской, Попова, Энтузиастов, Юрина, Матросова и некоторым другим.

Кроме того, большая пробка собралась на выезде из поселка Пригородного – машины стоят на улицах Новосибирской, Дальней и Весенней.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +3 градусов, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.