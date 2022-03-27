16 человек эвакуировали из многоэтажки в Заринске во время пожара

Ранним утром 27 марта в Заринске произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание началось в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома по улице Металлургов.

Самостоятельно здание покинули 16 человек, а ещё 10 человек вывели пожарные. Шестерых эвакуировали при помощи автолестницы. Двое из них — дети.

«Пожар ликвидирован на площади 4 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет», — сказано в сообщении.

Причины возникновения пожара устанавливаются.