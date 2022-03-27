16 человек эвакуировали из многоэтажки в Заринске во время пожара
Для того чтобы помочь некоторым людям, пожарным потребовалась спецтехника
27 марта 2022, 10:15, Илья Звягинцев
Ранним утром 27 марта в Заринске произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание началось в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома по улице Металлургов.
Самостоятельно здание покинули 16 человек, а ещё 10 человек вывели пожарные. Шестерых эвакуировали при помощи автолестницы. Двое из них — дети.
«Пожар ликвидирован на площади 4 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет», — сказано в сообщении.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
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