66-летняя женщина пострадала в ДТП на Чуйском тракте

66-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы в результате ДТП на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 20 июня в Шебалинском районе на 545-м километре федеральной трассы.

По данным полиции, 68-летний житель Улаганского района ехал на Kia Rio со стороны Шебалино в направлении села Мыюта и по пути врезался в бетонное ограждение. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.

Фото: 04.мвд.рф

«В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 („Несоблюдение ПДД во время управления водителем транспортного средства, в результате которого произошло ДТП“)», — добавили в ведомстве.

Ранее в Горно-Алтайске пьяная женщина без прав съехала в котлован, автомобилистка и ещё три пассажира получили травмы.