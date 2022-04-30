Baza: спецназ нагрянул в барнаульское кафе и устроил там «маски-шоу»

В Барнауле спецназ нагрянул в кафе «Азери» и устроил там «маски-шоу», избив пожилого директора и сломав посетителю нос и два ребра. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, десять силовиков в один из вечеров ворвались в заведение и «лёгкими ударами положили всех посетителей лицом в пол», включая тех, кто стоял на улице. Поводом для этого стало заявление одного из клиентов кафе, которому должны были вернуть долг, но кредитор пришёл без денег и с ружьём.

В результате пострадал больной раком и диабетом 72-летний директор «Азери», которого правоохранители избили ногами и не давали вызвать ему скорую. Другому посетителю они сломали нос и два ребра, из-за чего он обратился в Следственный комитет.

Ранее в администрацию Волчихинского района Алтайского края с проверкой пришли силовики.