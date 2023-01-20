Человек погиб в столкновении с участием 10 машин в Сочи

При движении по трассе водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и допустили столкновение с автомобилями в пробке

20 января 2023, 23:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

10 автомобилей столкнулись в Адлерском районе у Сочи. Как сообщает ТАСС, в результате аварии погиб водитель одной из машин, ещё одна женщина пострадала.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительной версии, при движении по трассе водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и допустили столкновение с автомобилями, стоящими в дорожном заторе. Движение на участке км 202+400 – км 203 автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия закрыто.

По словам начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Александра Рунова, погиб 58-летний водитель одной из машин, 56-летняя пассажирка Kia госпитализирована.