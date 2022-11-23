Газета «Каменские известия» приостановила свою работу из-за обысков

Журналисты газеты «Каменские известия» сообщили о том, что работа издания практически парализована из-за действий правоохранительных органов.

23 ноября в редакцию пришли сотрудники с целью изъять бухгалтерские документы, но бухгалтера на месте не оказалось, а главреда уволили 20 ноября, так что открыть дверь в бухгалтерию никто не мог. Тогда правоохранители начали её ломать.

«После взлома и выемки очередной порции бумаг полицейские опечатали дверь. Полноценная работа редакции на данный момент парализована. Под вопросом встало получение зарплаты сотрудников, заключение договоров с рекламодателями и другими организациями, оплата по счетам», — сказано в сообщении.

Журналисты уверены, что повышенное внимание к редакции связано с критическими публикациями газеты, обращёнными к местным властям.

«Стоит напомнить, что на позапрошлой сессии депутатов городского Совета его председатель Евгений Чернышов под записью видеокамер, кроме прочих многочисленных обвинений в адрес газеты, обвинил редактора в прогулах и давлении на сотрудников, попросил главу района Ивана Панченко разобраться», — добавили журналисты.

Сотрудники редакции уже уведомили учредителя, которым является администрация Каменского района, что они не будут работать под руководством «ставленника» и предпочтут уволиться.

Также журналисты направили письма краевым властям и обратились за помощью к Союзу журналистов Алтайского края.

Следующий номер печатного издания не выйдет, поскольку редакция не может функционировать.