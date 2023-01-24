Банк просит клиентов не пользоваться его услугами по трансграничным переводам в долларах США начиная с 27 января включительно

24 января 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Газпромбанк приостановит переводы в долларах США из-за решений американских банков-корреспондентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как объяснили в банке, обслуживать счета Газпромбанка отказались в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. В организации призвали не пользоваться его услугами по трансграничным переводам в американских долларов начиная с 27 января включительно.

В ГПБ подчеркнули, что это никак не повлияет на работу банка — обслуживание счетов и депозитов в долларах продолжат.

Газпромбанк подчёркивает, что исполняет все обязательства перед клиентами в полном объёме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам.