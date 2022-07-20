Иномарка вылетела на трамвайные рельсы в Барнауле
Движение трамваев оказалось заблокировано
20 июля 2022, 09:50, Никита Черников
В Барнауле легковой автомобиль заехал на трамвайные рельсы и застрял, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось в районе пересечения улиц Северо-Западной и Смирнова.
Движение электротранспорта было временно заблокировано.
Фото: «Инцидент Барнаул»
В настоящий момент движение трамваев восстановлено, участники происшествия разъехались до приезда сотрудников ГИБДД, уточнили amic.ru в ведомстве.
19 июля в Барнауле на Докучаево столкнулись два трамвая. Вагоны получили серьезные повреждения.
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