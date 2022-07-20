Иномарка вылетела на трамвайные рельсы в Барнауле

В Барнауле легковой автомобиль заехал на трамвайные рельсы и застрял, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось в районе пересечения улиц Северо-Западной и Смирнова.

Движение электротранспорта было временно заблокировано.

Фото: «Инцидент Барнаул»

В настоящий момент движение трамваев восстановлено, участники происшествия разъехались до приезда сотрудников ГИБДД, уточнили amic.ru в ведомстве.

19 июля в Барнауле на Докучаево столкнулись два трамвая. Вагоны получили серьезные повреждения.