На Алтае осудят коллектора, который силой ворвался в квартиру матери-одиночки

В Республике Алтай перед судом предстанет 44-летний коллектор. Мужчину будут судить за то, что он незаконно ворвался в жилище матери-одиночки.

В региональном СК рассказали о том, что 7 сентября 2021 года мужчина пришёл к матери двоих детей, у которой образовалась задолженность по кредитным обязательствам.

На крыльцо вышел 14-летний сын женщины, который попросил коллектора уйти, но тот, желая попасть в жилище, с силой оттолкнул подростка и зашёл внутрь.

Своими действиями он нарушил конституционное право потерпевших на неприкосновенность жилища, предусмотренное ст. 25 Конституции РФ.

Своей вины мужчина не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств его виновности.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула проиграла деньги на ставках, а чтобы избежать осуждения со стороны родственников, заявила о краже.