Невменяемый 15-летний подросток убил женщину в Алтайском крае

15-летнего жителя Баевского района обвинили в убийстве 38-летней женщины. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 11 декабря подросток и его знакомая распивали спиртное в компании односельчан, однако во время застолья между ним и хозяйкой дома началась ссора.

По данным следствиям, во время конфликта мальчик взял нож и гвоздодёр, после чего 14 раз ударил женщину по лицу и шее. Пострадавшей вызвали скорую, однако от полученных травм она умерла в машине медиков.

Подростку назначили психиатрическую экспертизу, которая установила его невменяемость. Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направили в суд.