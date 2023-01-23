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Пенсионер несколько раз изнасиловал девочку-инвалида в Петербурге

Следствие выявляет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям

23 января 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал на девочку в парадной одного из домов, сообщает СК по городу.

"Обвиняемый вечером 21 января, находясь в парадной одного из домов, а также в иных местах на территории Красносельского района города, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения, являющейся инвалидом, насильственные действия сексуального характера", – рассказали в ведомстве.

Оперативно задержали мужчину 1957 года рождения. Ему предъявили обвинение в "насильственных действиях сексуального характера", решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

Комментарии 4

  • Повесить эту мразь, а его имущество отдать полностью потерпевшей + родственники пожизненно должны ее содержать.
    23 января, Гость   Ответить
  • Правильно и наручники его
    23 января, Гость   Ответить
  • Самосуд над такими надо устраивать...Тогда меньше таких мрасей будет..
    24 января, Гость   Ответить
  • Господи, да когда наша власть перестанет молиться на запад и пойдет своей дорогой. Верните смертную казнь. Вот Америка молодец. Диктует всем свои условия, а сама поступает как хочет. И смертную казнь не отменяла и срок и них суммируется, а не поглощается.
    24 января, Гость   Ответить
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