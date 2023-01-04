Пострадавших на трассе Барнаул — Рубцовск, где погибла семья, перевели в другую больницу
Дедушке, у которого в ДТП погибли все родственники, односельчане помогают собрать деньги на похороны
04 января 2023, 22:01, ИА Амител
Из Поспелихинской ЦРБ в больницу Рубцовска перевели четверых пострадавших в двух ДТП, произошедших недалеко друг от друга, сообщают «Вести Алтай».
Напомним, 3 января возле Поспелихи «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus. Четыре человека в отечественной машине погибли на месте — муж с женой и двое детей. В больнице скончались пассажир и водитель иномарки.
Через несколько часов недалеко от места первого ДТП произошло ещё одно: в лобовой аварии столкнулись Toyota Spacio и «Иж Ода», водитель которой умер в больнице.
«Оставшегося в живых пассажира автомобиля Lexus, а также троих пострадавших во второй аварии перевезли в горбольницу № 1 Рубцовска. На похороны семьи из вишнёвой «Лады» сейчас собирает деньги весь посёлок Ремовский. Из родных у погибших остался лишь дедушка», — рассказали в телесюжете.
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