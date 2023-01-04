Пострадавших на трассе Барнаул — Рубцовск, где погибла семья, перевели в другую больницу

Дедушке, у которого в ДТП погибли все родственники, односельчане помогают собрать деньги на похороны

04 января 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Из Поспелихинской ЦРБ в больницу Рубцовска перевели четверых пострадавших в двух ДТП, произошедших недалеко друг от друга, сообщают «Вести Алтай».

Напомним, 3 января возле Поспелихи «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus. Четыре человека в отечественной машине погибли на месте — муж с женой и двое детей. В больнице скончались пассажир и водитель иномарки.

Через несколько часов недалеко от места первого ДТП произошло ещё одно: в лобовой аварии столкнулись Toyota Spacio и «Иж Ода», водитель которой умер в больнице.