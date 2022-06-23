Такой день. Крупный лесной пожар в Алтайском крае и отклоненный проект высоток в Барнауле

Огромный лесной пожар разгорелся в Угловском районе Алтайского края. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, сейчас очаг возгорания в районе села Лаптев Лог составляет порядка 600 га, из которых 553 — земли Гослесфонда.

«Явной угрозы населённому пункту нет, тем не менее жители семи крайних жилых домов спланированы к эвакуации в пункт временного размещения в связи с задымлением. Перехода огня на постройки нет», — отметили в ведомстве.

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Происшествия Более 550 гектаров леса горят у алтайского села Лаптев Лог. Видео

В Минприроды Алтайского края рассказали, что возгорание в Озеро-Кузнецовском лесничестве возникло 22 июня из-за грозового разряда. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду пожар разгорелся с новой силой, чему способствовал порывистый переменчивый ветер и жара.

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Происшествия В Минприроды Алтайского края рассказали о крупном пожаре в Угловском районе

Градостроительный совет Барнаула не принял проект двух 44-этажных высоток на территории Речного вокзала. Вернуться к обсуждению эскизов эксперты собираются на следующей неделе. Заказчиком проекта выступает компания «ВиСКью», которой руководит Владислав Шония.

Презентовал проект на совете представитель заказчика, архитектор Сергей Черепанов. Он пояснил, что на территории Речного вокзала появится комплекс, включающий в себя две жилые башни высотой 44 этажа и общественно-деловые помещения.