Toyota всмятку: автомобиль слетел с моста ночью в Барнауле

Фото: Barnaul 22

Автомобиль Toyota Mark II слетел с моста на проспекте Калинина минувшей ночью. Как сообщает Barnaul 22, двое человек пострадали.

По словам очевидцев, водитель был трезв. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что машина на большой скорости ехала по дороге, однако в один момент протаранила ограждения и упала на железнодорожные пути, проходящие под мостом. Судя по снимкам, автомобиль серьёзно пострадал.