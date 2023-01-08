Три человека погибли при пожаре в московской многоэтажке

Возгорание в доме № 23 корпус 1 на улице Дмитрия Ульянова произошло днём 8 января

08 января 2023, 19:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Три человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме 8 января в Москве, сообщают «Известия». Соседи рассказывают, что сначала услышали сильный взрыв. В результате чего выбило стёкла квартиры, расположенной на четырнадцатом этаже, повалили клубы чёрного дыма.

Возгорание уже удалось ликвидировать, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли из пожара четырех человек, один из них был доставлен в реанимацию.