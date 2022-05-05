В Барнауле в аварийном доме рухнул чердак, затопив одну из квартир кипятком

Рано утром 5 мая в Барнауле в доме на улице Профинтерна, 46а, в одной из квартир обрушилось чердачное перекрытие. Причиной стало повреждение разводки системы отопления, в результате чего перекрытие намокло и рухнуло.

Никто из жителей дома не пострадал, однако имущество хозяина квартиры было уничтожено, сообщает «Катунь 24». Как рассказала жительница дома, из-за прорыва трубы с потолка полился поток горячей воды, который не прекращался на протяжении двух часов. Жильцам приходилось своими силами вычерпывать воду и убирать помещение.

После этого на место инцидента приехали специалисты, по оценке которых угрозы дальнейшего обрушения здания нет. Собственнику квартиры предложили переселиться в пункт временного размещения на время ремонта жилья, который начала проводить управляющая компания, однако он отказался. Уточняется, что до 31 мая планируют отремонтировать систему отопления.

Как сообщает «Банкфакс», дом признан аварийным ещё в 2018 году и подлежит сносу, однако пока не включён в программу по переселению и в нём продолжают проживать люди — всего в нём расположена 31 квартира, четыре из которых находятся в муниципальной собственности.