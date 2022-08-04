Водитель легковушки пострадала при столкновении с грузовиком в Алтайском крае
Женщину госпитализировали
4 августа 2022, 12:45, Никита Черников
В Рубцовске женщина получила травмы в ДТП с грузовиком, сообщает «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на ГИБДД города.
По данным ведомства, 4 августа около 07:35 на Угловском тракте столкнулись Toyota Auris и КамАЗ.
«В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Toyota 1966 года рождения. Госпитализирована», — говорится в сообщении.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
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