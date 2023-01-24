Второе за день ДТП с трамваем произошло в Барнауле

Водитель за рулём дорогого Mercedes решил проскочить перед вагоном

24 января 2023, 20:21, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Второе за день ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла на участке трамвайных путей на против ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина.

Согласно снимкам с места происшествия, в аварии принял участие Mercedez-Benz, который ехал со стороны улицы Северо-Западной и решил развернуться через трамвайные пути. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, что ранее аналогичная авария произошла возле остановки "Докучаево". Там вагон сильно помял легковушку.