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Второе за день ДТП с трамваем произошло в Барнауле

Водитель за рулём дорогого Mercedes решил проскочить перед вагоном

24 января 2023, 20:21, ИА Амител

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Фото: "Инцидент Барнаул"

Второе за день ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла на участке трамвайных путей на против ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина. 

Согласно снимкам с места происшествия, в аварии принял участие Mercedez-Benz, который ехал со стороны улицы Северо-Западной и решил развернуться через трамвайные пути. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, что ранее аналогичная авария произошла возле остановки "Докучаево". Там вагон сильно помял легковушку.

Комментарии 3

  • Вот уж эти трамваи, туда-сюда, туда-сюда.
    24 января, Гость   Ответить
  • трамваеподставщик
    25 января, Гость   Ответить
  • Иногда еду в трамвае и прям хочется тормозить вместе с водителем перед вот такими .... , возомнившими себя крутизной или безбашинными, которые пытаются прям перед вагоном ПРОЛЕТЕТЬ, но к сожалению не у каждого получается, УВЫЫЫ. Водители, думайте о себе, о своем здоровье и о рядом сидящих пассажирах!!
    25 января, Гость   Ответить
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