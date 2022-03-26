Жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за пожара

26 марта в Барнауле произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Никитина, 74. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Возгорание началось в квартире на 2 этаже, горели домашние вещи. Прибывшие спасатели организовали эвакуацию жильцов дома из опасной зоны — спасатели вывели из здания 10 человек.

Пожар оперативно ликвидировали, площадь горения составила 2 квадратных метра. В условиях задымления работали два звена газодымозащитной службы. В результате инцидента никто не пострадал.