Пропавшего жителя Новоалтайска нашли мертвым, его машина стояла в зарослях

Мужчина перестал выходить на связь в конце июля

09 августа 2026, 22:35, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поиски 69-летнего жителя Новоалтайска, который в конце июля уехал из дома на автомобиле и перестал выходить на связь, завершились трагически. Мужчину обнаружили погибшим после того, как местные жители сообщили о машине, несколько дней стоявшей возле одного из СНТ. Подробностями поисковой операции поделились волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Мужчина выехал из дома 31 июля на Skoda Superb. Однако заявка на его поиск поступила добровольцам только 4 августа — спустя четыре дня после исчезновения.

Волонтеры совместно с сотрудниками полиции начали восстанавливать возможный маршрут пропавшего. Уже в первую ночь автономный экипаж обследовал предполагаемые направления движения автомобиля. Одновременно поисковики распространяли ориентировки, в том числе размещали их на остановках общественного транспорта.

Однако информации от возможных очевидцев долгое время не поступало. На вторые сутки к операции подключили специалистов с беспилотниками и еще одну автономную группу. Одной из основных задач стал поиск автомобиля мужчины.

Вечером появилась зацепка. На горячую линию "ЛизаАлерт" позвонили очевидцы и рассказали, что возле одного из садоводств уже несколько дней находится застрявшая машина.

Полученные сведения сразу передали правоохранителям. К указанному месту направились полицейские и поисковые группы. Автомобиль обнаружили глубоко увязшим в грязи. Местность вокруг была покрыта густыми зарослями и лесом.

«Полиция приступила к осмотру автомобиля и прилегающей территории. А утром мы начали подготовку к выезду, чтобы развернуть полноценный поиск на местности и усилить общую работу. К отряду готовы были присоединиться и родные Виктора Алексеевича. Но днем полиция сообщила: он найден. К сожалению, погибшим», — заключили в "ЛизаАлерт".

После произошедшего поисковики призвали жителей обращать внимание на автомобили, которые подозрительно долго стоят на обочинах или в других необычных местах. Сообщать также просят о замеченных дезориентированных пожилых людях. Информацию можно передать по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда.